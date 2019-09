Deliveroo nuovo Premium Partner del Paris Saint-Germain

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 13 settembre 2019)Psg –è undelle prime squadre maschile e femminile del. L’azienda ha siglato un accordo pluriennale con il club francese e utilizzerà questaship per far crescere il suo profilo e continuare la sua espansione in Francia e nel mondo. Il marchiosarà presente al “Parco … L'articolodel

filippo898 : RT @CalcioFinanza: #Deliveroo nuovo Premium Partner del #ParisSaintGermain - Busonzio : RT @CalcioFinanza: #Deliveroo nuovo Premium Partner del #ParisSaintGermain - CalcioFinanza : #Deliveroo nuovo Premium Partner del #ParisSaintGermain -