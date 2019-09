Deforestazione e incendi | l’Africa è peggio dell’Amazzonia | in Brasile brucia anche il

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Glihanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure lasta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il disboscamento globale entro il 2030 – avvertendo che nel mondo ogni anno scompaiono foreste per un’estensione pari a quella del territorio della Gran Bretagna. Negli ultimi 5 anni, la perdita di foreste è raddoppiata nelle due aree del continente africano. La ricerca sottolinea che tra il 2014 e il 2018 le più importanti distruzioni di foreste si sono verificate nelle zone tropicali dell’America Latina, ma l’incremento ...

