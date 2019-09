Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) «Una vicenda sconcertante». Così il presidente dellaCampania Vincenzo Dedefinisce la querelle sugli spogliatoio dello stadio San. Lo fa dalla sua tribuna televisiva a Lira Tv. Definisceta la dichiarazione di Carloanche se non attacca l’allenatore del Napoli. È una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Prosegue il Governatore: Nello stadio San, di proprietà del Comune, non si faceva manutenzione da decenni. Era ridotto in condizioni pietose, ci si vergognava quando si ospitavano le squadre straniere in Champions. Laha invece colto al volo l’occasione delle Universiadi per un grande investimento: 23 milioni di euro. Abbiamo rifatto l’impianto di illuminazione, l’impianto audio, la pista di atletica, abbiamo sostituito i sediolini, effettuato l’impermeabilizzazione, oltre ...

napolista : De Luca: «Ancelotti sbaglia. Senza la Regione, il San Paolo sarebbe caduto a pezzi» A Lira Tv: «È una persona perb… - Spazio_Napoli : - NapoliToday : #Politica #NotizieSSCNapoli Consegna spogliatoi San Paolo, De Luca incontra De Laurentiis: 'Da Ancelotti dichiarazi… -