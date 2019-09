De Luca | al San Paolo un miracolo | sbagliata la dichiarazione di Ancelotti

Il siparietto tra De Luca e De Laurentiis al San Paolo sulle particelle inalate dai calciatori : Un botta e risposta esilarante quello tra il presidente De Laurentiis e Vincenzo De Luca al San Paolo che si sono incontrati durante il sopralluogo per la consegna dell’impianto, come emerge dal video di Napolitoday Sui lavori al San Paolo De Laurentiis: «Non era più facile dire Aurè falli tu i lavori e io in 15 giorni li avrei fatti?» De Luca: «Ma se tu me lo dicevi, ti dicevo “Auré pagateli tu i lavori”» De Laurentiis: «No ...

De Luca : «Ancelotti sbaglia. Senza la Regione - il San Paolo sarebbe caduto a pezzi» : «Una vicenda sconcertante». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca definisce la querelle sugli spogliatoio dello stadio San Paolo. Lo fa dalla sua tribuna televisiva a Lira Tv. Definisce sbagliata la dichiarazione di Carlo Ancelotti anche se non attacca l’allenatore del Napoli. È una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Prosegue il Governatore: Nello stadio San Paolo, di proprietà del ...

ULTIM’ORA – De Laurentiis al San Paolo - il presidente ha incontrato De Luca : De Laurentiis al San Paolo insieme al figlio Edo per la consegna degli spogliatoi. Incontro con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Calcio Napoli – Quest’oggi ci sarà la consegna dell’impianto dello stadio San Paolo dal Comune alla SSC Napoli. La SSC Napoli riceverà “le chiavi” della struttura di Fuorigrotta, e quindi potrà verificare di persona il completamento dei lavori negli spogliatoi, oggetto ...

Messina : Siracusano (FI) - 'assoluzione De Luca conclude calvario di 9 anni' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "Con la conferma dell’assoluzione di Cateno De Luca, finalmente si conclude un calvario giudiziario durato 9 anni. Ne sono felice! Messina continuerà ad avere il suo sindaco che potrà portare a termine il lavoro iniziato con grande competenza forza ed abnegazione". Cos

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : Daniele Colasanti e Riccardo De Luca vanno in finale : Si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali di Pentathlon: a Budapest, in Ungheria, oggi due azzurre sui quattro ai nastri di partenza hanno ottenuto l’accesso alla finale iridata che sabato metterà in palio per i prime tre classificati i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I pentatleti oggi erano divisi in tre gruppi, dunque per la qualificazione diretta occorreva rientrare tra i primi dieci oppure essere tra i migliori sei ...

“Quando Lucas beve…”. Mercedesz Henger - l’accusa pesantissima all’ex : Quella tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è una relazione che vive di alti e bassi e che da diverso tempo regala periodicamente nuovi colpi di scena. Proprio ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una pesantissima accusa all’ormai ex ragazza. Lo ha fatto pubblicando su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia ‘Situazione attuale’. Un modo con il quale l’ex ...

Ciao Darwin - Luca Laurenti al mare con Susanna Messaggio. "Come Madre Natura" - nudità e mancamento : In queste ultime ore, l'esilarante braccio destro di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae affianco alla storica amica Susanna Messaggio. L'ex conduttrice di Linea Verde, che attualmente si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco LeoLuca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...

Susanna Messaggio al mare con Luca Laurenti : Susanna Messaggio ha pubblicato una foto su “Instagram” in cui è con Luca Laurenti. Oggi la Messaggio si occupa di comunicazione è molto legata a Luca Laurenti. Nello scatto Laurenti appare a petto nudo e Susanna sembra apprezzarne il fisico. “Parità di genere scrive la Messaggio – Quando una persona si tiene in forma. Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti”. Un’osservazione con la quale molti follower ...

Luca Onestini bagnino sexy in Unicorno/ Video - 'pesante' salvataggio con sorpresa! : Luca Onestini, nuova impresa da bagnino: il Video diverte il popolo di Instagram. Il salvataggio 'pesante' sulle spiagge sarde in Unicorno.

Susanna Messaggio : Luca Laurenti è padre natura : Uno scatto, Susanna Messaggio accanto a Luca Laurenti al mare a petto nudo e una semplice constatazione “Madre natura è anche maschile. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti“. Facendo riferimento al programma che conduce con Paolo Bonolis Ciao Darwin che ospita ogni puntata una madre natura e ogni tanto anche un padre natura. Laurenti, 56 anni, dimostra che non ha troppo da invidiare ai giovani prestanti che sfilano nel ...