Dazi | gli Usa lavorano a intesa | ma fanno una nuova lista nera

Dazi - Moody’s : “Negli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra commerciale con la Cina” : Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, la guerra dei Dazi con la Cina ha già causato la perdita di 300mila posti di lavoro negli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economist della società, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450mila posti entro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald ...

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni Dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inonDazioni e forti venti nelle Carolina [FOTO e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...

Cina - lo yuan ai minimi da 11 anni per le tensioni con gli Usa sui Dazi : Ad agosto la valuta di Pechino si è indebolita del 3,7%: il deprezzamento ha come effetto quello di rendere più competitive le esportazioni e di ovviare, in parte, al peso delle tariffe a cui sono sottoposte le merci dirette verso gli Stati Uniti

Carmen Consoli parla di suo figlio nato con la feconDazione assistita : “Avrei potuto scegliere un fan o un toy boy ma non volevo illudere il “poveretto”” : “Premessa: un figlio è meglio farlo con un marito ed è meglio dare a un bambino una famiglia, anche omogenitoriale, anche se io sono per la famiglia tradizionale. Ma ero single, a 38 anni, un’età biologica avanzata, mi trovavo sola con mia madre, dopo la morte di papà; a Natale, alle Maldive con lei, pensavo alle case, le terre ereditate: eravamo sole, va allargata la famiglia, penso”. A parlare così è Carmen Consoli che si è ...

Dalla Cina nuovi Dazi - borse ko Il capo Fed : sosterremo gli Usa Trump : «Il nemico è lui o Xi?» : Nuove tariffe su 75 miliardi di beni. Powell: faremo di tutto per evitare la recessioneIl presidente: imprese, trovate alternative. E sulla Fed: chi è nostro il nemico, Xi o Jay?

Guerra dei Dazi - Pechino minaccia gli Usa : Pechino, 15 ago. (AdnKronos/dpa) – Pechino minaccia ritorsioni se, come annunciato, gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni cinesi, per un valore di 300 miliardi di dollari. La Cina adotterà “le necessarie contromisure” ai , ha annunciato il ministero delle Finanze di Pechino. L’ulteriore aumento del 10 per cento dei dazi sulle merci cinesi, ha detto il ministero, viola gli accordi raggiunti nei ...

Trump ha rinviato a dicembre nuovi Dazi su alcuni prodotti cinesi per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che rinvierà al 15 dicembre l’entrata in vigore di nuovi dazi su alcuni prodotti di importazione cinese, per non influenzare negativamente gli acquisti di Natale. I prodotti in questione fanno parte della lunga lista

Gli Stati Uniti hanno rimandato alcuni Dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre : Gli Stati Uniti hanno rimandato di tre mesi alcuni dei nuovi dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre: tra cui quelli su telefoni cellulari, computer portatili e giocattoli. La decisione è stata presa per permettere

Dazi - gli Usa rinviano al 15 dicembre l’aumento delle tariffe sull’elettronica - l’abbigliamento e le scarpe importati dalla Cina : Piccoli segnali di disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sul fronte dei Dazi dopo l’escalation di inizio agosto. E i mercati, sia statunitensi sia europei, festeggiano. La notizia è che dopo colloqui telefonici tra il vice premier cinese Liu He, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e il rappresentante del commercio americano Robert Lighthizer la Casa Bianca ha annunciato lo slittamento al 15 dicembre dei nuovi Dazi del 10% ...

FeconDazione in vitro - dopo 24 anni scopre di non essere il padre biologico della figlia : La clinica di riproduzione assistita ha utilizzato lo sperma sbagliato: Joseph Cartellone, americano di origine italiana, ha scoperto, 24 anni dopo la nascita della figlia, che la ragazza non ha un legame genetico con lui. Era stata proprio lei, Rebecca, a regalare ai genitori, per Natale, un kit, prodotto da Ancestry.com, per effettuare a domicilio il test del DNA, come regalo di Natale, e scoprire l’intero albero genealogico. Ma l’esito è ...

Cina - così la guerra dei Dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

