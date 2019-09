Cosa cambia per Roma e il Lazio dopo l' alleanza tra Pd e M5s

Fonte : agi

(Di venerdì 13 settembre 2019) Più che alle possibili intese tra M5s e Pd sui singoli temi o ipotetici posti disponibili nella giunta comunale e regionale - a cascatal'accordo di governo tra le due parti - alo sguardo delle due forze politiche appare rivolto soprattutto alla partita per il Campidoglio nel 2021. La consiliatura di Virginia Raggi, che vede i 5 Stelle governare non senza difficoltà ma con un'ampia maggioranza in Assemblea Capitolina, procede ormai da oltre 3 anni ed ha visto diversi momenti di contesa aspra - più verbale che di reale opposizione in aula - tra Movimento e Dem. Complicato dunque ipotizzare intese che vadano oltre il dialogo di volta in volta sui singoli temi. In fondo ci sono già dei precedenti di lavoro comune, come la mozione presentata dal Pd e sottoscritta anche dal Movimento per lo sgombero di CasaPound dall'edificio di via Napoleone III. Il futuro diOra il ...

