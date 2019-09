Coppa Agostoni 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Presenti Viviani | Ganna e

Coppa Agostoni 2019 : il percorso ai raggi X. I muri di Colle Brianza e Lissolo decideranno la corsa : Sabato 14 settembre andrà in scena la 73ma edizione della Coppa Agostoni , classica di un giorno, pilastro del calendario italiano del mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvi ritorno dopo 200 km. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny Colbrelli nel 2016 e Michael Albasini nel 2017. Attesa una grande sfida fra i favoriti sui tanti strappi che caratterizzano ...

Coppa Agostoni 2019 : il percorso ai raggi X. I muri di Colle Brianza e Lissolo decideranno la corsa : Sabato 14 settembre andrà in scena la 73° edizione della Coppa Agostoni , classica di un giorno, pilastro del calendario italiano durante il mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvici ritorno dopo 200 Km esatti. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny Colbrelli nel 2016 e Michael Albasini nel 2017. Attesa una grande sfida fra i favoriti nei tanti strappi che ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2019 : programma - orari e tv : Sabato 14 settembre è in programma la 73° edizione della Coppa Agostoni , classica di un giorno pilastro del calendario italiano a durante il mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvici ritorno dopo 200 Km esatti. Questa sarà la prima di un lungo calendario che culminerà poi con il giro di Lombardia. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny ...

Ciclismo - Coppa Agostoni in tv il 14 settembre su RaiSport : c'è il circuito di Lissolo : In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, in quella ...