Conte ad Accumoli | Ci doteremo di un modello normativo per la ricostruzione

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il Presidente del Consiglio Giuseppeè tornato oggi nelle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 per incontrare i sindaci dei comuni del cratere dopo il faccia a faccia coi rappresentanti dei terremotati avvenuto mentre erano ancora in corso le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.Dopo l'incontro ad Accumuli, in provincia di Rieti, il premier ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa per illustrare inuti della riunione:Sono venuto qui a incontrare le delegazioni dei cittadini del cratere. Lo avevo annunciato, come prima uscita, e non è una passerella ma la ricerca di soluzioni concrete: i problemi li conosciamo, li abbiamo affrontati e ora analizzeremo le criticità, tenendo presente che per laserviranno degli anni, non uno o due.ha voluto spiegare anche le cause dei ritardi di questi ultimi ...

GiuseppeConteIT : Domani visiterò alcune zone terremotate del Centro Italia. In particolare sarò ad Accumoli e Castelsantangelo sul N… - La7tv : #tagada Giuseppe Conte ad #Accumoli non incontrerà le persone, il commento di @mariogiordano5: 'Chi sta nei palazzi… - LegaSalvini : ULTIM'ORA - IL PREMIER CONTE ARRIVATO AD ACCUMOLI: 'PERSONE NON FELICISSIME DELLA PASSERELLA' E non incontrerà la p… -