Concorso per 96 agenti di Polizia locale a Napoli | il bando ha scadenza il 4 ottobre

Superenalotto di oggi - 12 settembre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.110 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 12 settembre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.110 sembra essere il ...

Concorso Regione Emilia Romagna 2019 - ultime ore per candidarsi. Cosa sapere della preselettiva : ultime ore per candidarsi ai primi bandi pubblicati del Concorso Regione Emilia Romagna 2019, finalizzati al reclutamento di 447 unità, tra cui: 37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione digitale; 108 Specialisti amministrativo ...

Concorso Mibac per 1052 assunzioni : scadenza fissata per il 23 settembre : Si avvicina la scadenza del Concorso Mibac bandito dall'ex ministro dei beni e le attività culturali Alberto Bonisoli: il bando pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 agosto 2019 permette l'assunzione di 1052 unità di personale da inserire nel ruolo di vigilante a tutela dei musei, parchi e altri beni culturali presenti nel nostro paese. Il tempo a disposizione per inviare la candidatura è sempre meno: tutti i cittadini in possesso dei requisiti ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e Concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...

Superenalotto di oggi - 10 settembre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.109 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 10 settembre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.109 sembra essere il ...

Concorso Ministero del Lavoro per ispettori : candidatura solo online - scadenza 11 ottobre : Si avvicina la scadenza del bando dal Ministero del Lavoro, volto al reclutamento di 691 unità di personale non dirigenziale, da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di ispettore del Lavoro (cod. CU/ISPL). La domanda di ammissione potrà essere trasmettere esclusivamente online, tramite il sistema "Step-One 2019": entro e non oltre l'11 ottobre 2019. ...Continua a leggere

Concorso navigator Anpal : 1650 posti nei Centri per l'Impiego in Sicilia e Campania : Quello del ''navigator'' è un nuovo ruolo professionale istituito mediante il provvedimento del Reddito di Cittadinanza 2019 al fine di sostenere e assistere i cittadini nella ricerca di un lavoro. Il compito principale del navigator, detto anche tutor del reddito di cittadinanza, è quello di aiutare un cittadino disoccupato dal momento in cui viene accolto presso i Centri per l'Impiego fino al momento dell'assunzione. La nuova figura ...

Concorso Ministero della Giustizia - scadenza il 9 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al Concorso promosso dal Ministero della Giustizia e concorrere all'assegnazione di uno dei 2.329 posti da funzionario giudiziario, hanno ancora poche ore a disposizione per inoltrare la propria domanda di partecipazione. Infatti, alla mezzanotte del 9 settembre 2019 saranno ufficialmente chiuse le iscrizioni per la partecipazione alle prove concorsuali....Continua a leggere

Superenalotto di oggi - 7 settembre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.108 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 7 settembre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.108 sembra essere il ...

Anticipazioni 'Una vita' dal 9 al 13 settembre : Antonito vince il Concorso per inventori : Arrivano le nuove Anticipazioni della nota soap opera iberica "Una vita", creata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 settembre, su Canale 5, tutti i giorni esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle malefatte di Samuel, sull'arrivo del nuovo assistente di Arturo, Javier e sul processo in cui Silvia dovrà ...

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari - cosa studiare per le prove : Ultimi giorni per candidarsi al Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: fino alle ore 24 del 9 Settembre 2019 è possibile trasmettere la domanda di partecipazione tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia concorsipersonale.giustizia.it. In questo articolo illustreremo le discipline a bando per le prove di selezione, in attesa della pubblicazione del diario. La guida al Concorso Funzionari Giudiziari 2019 Concorso 2329 Funzionari ...

Superenalotto di oggi - 5 settembre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.107 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 5 settembre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.107 sembra essere il ...

Concorso per 55 posti in Banca d'Italia : scadenza fissata per il 27 settembre : La Banca d'Italia cerca 55 unità di personale esperto nelle discipline economico-aziendali, che prenderanno servizio a tempo indeterminato. L’invio della candidatura potrà essere trasmessa esclusivamente online, utilizzando il form disponibile sul sito web di Bancaditalia.it. La scadenza è fissata per le ore 16:00 del 27 settembre 2019....Continua a leggere

Concorso Play Station – Vinci i biglietti per urlare ‘The Champions’ : La Play Station e la UEFA ha indetto un Concorso per l’assegnazione di biglietti gratis per le partite di Champions League casalinghe della tua squadra del cuore. Concorso Play Station – In palio ci sono i biglietti per le partite al San Paolo e per la finale di Champions ad Isatnbul qualora il Napoli dovesse arrivare in finale. Premio completo: “2 biglietti per ogni partita casalinga di UEFA Champions League della tua ...