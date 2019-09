Como | stupra ragazza poi si scusa | ecuadoregno incastrato da un sms

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Federico Garau L'arresto del 24enne Diego Fernando Jimenez Verdezoto è arrivato dopo circa 4 mesi di indagini. Violentata dopo aver rifiutato di baciare il giovane, la 18enne era stata subito soccorsa da alcuni amici, che l'avevano accompagnata in questura la sera stessa Sono emersi ulteriori dettagli circa il caso di violenza sessuale verificatosi ae conclusosi con l'arresto di undi 24 anni. Lo straniero è finito dietro le sbarre durante il pomeriggio dello scorso giovedì, ma i fatti contestati sono avvenuti nella serata dello scorso 30 aprile, quando aggressore e vittima – una 18enne del posto - erano usciti per trascorrere qualche ora insieme. Dopo aver bevuto una birra mentre passeggiavano in centro, i due, conosciutisi solo qualche giorno prima, si erano fermati in un cortile per parlare. Qui l'aggressione. Respinto mentre cercava di baciarla, il ...

UnioneSarda : Lei rifiuta le avances, lui la stupra: in manette un 24enne a #Como -