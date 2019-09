Ciclismo | Coppa Agostoni | percorso con il muro di Lissolo | in tv 14 settembre su Rai Sport

Ciclismo - Coppa Bernocchi 2019 : programma - orari e tv. Sonny Colbrelli per la tripletta : La città di Legnano (Milano) si prepara per la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, che andrà in scena domenica 15 settembre e coinvolgerà la città del Carroccio, sede di partenza e arrivo, diversi comuni dell’altomilanese, e altrettanti della provincia di Varese, la parte decisiva del percorso. Ricordiamo che la Coppa Bernocchi è valevole come seconda prova del Trittico Lombardo tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. La novità di ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2019 : programma - orari e tv : Sabato 14 settembre è in programma la 73° edizione della Coppa Agostoni, classica di un giorno pilastro del calendario italiano a durante il mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvici ritorno dopo 200 Km esatti. Questa sarà la prima di un lungo calendario che culminerà poi con il giro di Lombardia. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny ...

Ciclismo - Giro della Toscana e Coppa Sabatini in tv su Rai Sport il 18 e 19 settembre : settembre proporrà diverse corse di Ciclismo in Italia. In attesa de Il Lombardia a ottobre, avremo appuntamenti da non lasciarsi sfuggire come Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini e Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli. Il primo verrà disputato mercoledì 18 settembre, mentre il secondo andrà in scena giovedì 19 settembre. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, con streaming su Rai Play. Il ct ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : sorpresa Forster - si vede Colledani. Schurter vince la classifica generale in carrozza : La Coppa del Mondo si Mountain Bike 2019 ha definitivamente chiuso i battenti nel weekend di Snowshoe (Stati Uniti). Nel Cross Country olimpico maschile è arrivata la vittoria a sorpresa dello svizzero Lars Forster. Una gara davvero incredibile la sua, visto che è riuscito a rimanere sempre con i migliori e alla fine metterli tutti in fila durante l’ultima parte di corsa, in una delle competizioni più belle della stagione, con i primi ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : a Ferrand-Prevot l’ultima tappa. Courtney vince la generale : Nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, è andata in scena la settima ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. Nel Cross Country olimpico femminile il successo è andato alla francese Pauline Ferrand-Prevot che, dopo aver fatto gara alla pari per tutta la giornata, è riuscita ad avere la meglio dell’olandese Anne Tepstra solo nel finale. La transalpina, nella seconda parte di stagione, è stata un vero e proprio rullo ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike : incredibile epilogo nel downhill - Bruni e Hannah vincono la generale con il brivido : Nelle notte italiana è andata in scena la seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. A Snowshoe, Stati Uniti, i più grandi interpreti della discesa sulle ruote grasse, si sono dati battaglia non solo per la conquista del successo di tappa ma anche per quello nella classifica generale. Dopo una lunga stagione, infatti, sia al maschile che al femminile, tutto si è deciso con l’ultima gara e alla fine a ...

Ciclismo - Coppa Bernocchi in Tv su Rai Sport il 15 settembre : c'è la salita di Morazzone : Tra gli innumerevoli appuntamenti di Ciclismo in programma nel mese di settembre c'è anche la Coppa Bernocchi. La 101ª edizione della corsa lombarda si disputerà domenica 15 settembre. Un anno fa vinse Sonny Colbrelli, al suo secondo successo di fila. Il corridore del Team Bahrain-Merida s'impose nettamente in volata davanti a Manuel Belletti e Paolo Simion. Probabilmente lo ritroveremo nella start-list di quest'anno con l'obiettivo di andare a ...

Ciclismo - Coppa Agostoni in tv il 14 settembre su RaiSport : c'è il circuito di Lissolo : In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, in quella ...