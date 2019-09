Chi sono i viceministri e sottosegretari del governo Conte bis

Quali sono gli sviluppi per i gioChi online : Verso quale direzione stanno evolvendo i giochi online in Italia e nel Mondo? E’ la domanda che si pongono i

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non ho pensato al giro veloce - ma sono soddisfatto. OcChio alle Yamaha” : Come suo solito Marc Marquez ha interpretato il suo venerdì di gara pensando solamente alle gomme. Il giro veloce lo ha lasciato ai rivali ma, nonostante tutto, ha saputo issarsi in terza posizione al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha concluso la sua giornata in 1:33.171 a 396 millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales e 339 da Fabio ...

PoChi grammi di cioccolato al giorno sono un salvavita : come combattere pressione alta e infarto con questo alimento : “Biochimicamente, l’amore è come mangiare grandi quantità di cioccolato” (John Milton) Il 13 settembre è l’International chocolate day‘, il giorno dedicato al cioccolato, l’alimento che tutti adorano e sul quale vengono edificati la maggior parte delle tipologie di dolci. Tutti sappiamo che il cioccolato è buono, goloso e incredibilmente stimolante di quello strano mix sensoriale che si propaga nel corpo sotto ...

Salvini appende al Chiodo rosari e crocifissi : “A Pontida niente Vangeli. Cruciani dice che sono un coglione politico? È quasi un complimento” : “I sacri vangeli li lasciamo al loro posto, sul palco di Pontida tirerò fuori un’idea di Italia, fondata su principi ben chiari, quali il lavoro, la famiglia, la sicurezza. Temi che in questi giorni di cosiddetto ‘nuovo governo’ di sinistra non vengono fuori”. Lo annuncia ai microfoni di “Morning Show”, su Radio Café, il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Alberto Gottardo. Inevitabile la ...

Sottosegretari governo Conte : ecco Chi sono. Il giuramento lunedì : ecco i 42 i Sottosegretari del governo Conte che giureranno lunedì alle 10, a Palazzo Chigi: 21 i Sottosegretari M5s, 18 i Dem, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie: il...

I Centri antiviolenza sono una cosa seria - facciamo Chiarezza dopo l’arresto della presidente di Butterfly : Clarissa Matrella, ex presidente dell’associazione Butterfly di Cattolica, è stata arrestata a Rimini con l’accusa di estorsione, malversazione e truffa. Le accuse sono pesantissime: avrebbe truffato le donne vittime di violenze e stalking facendosi pagare per raccogliere prove a carico degli autori di violenza e avrebbe intascato finanziamenti destinati a progetti sociali. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra le ...

Birra - Chi ci dice qual è la migliore? Ora ci sono le app : Ci troviamo in un pub con un gruppo di amici che ne sanno più di noi; entriamo in un beer shop per barattare una bottiglia con un invito a cena; esitiamo tra gli stand di un festival dedicato alla produzione brassicola: come facciamo a sapere, in ognuna di queste comuni occasioni, quali sono le birre che vale la pena bere, quelle che lasciano il segno mentre scorrono in gola? Come districarsi di fronte a un’offerta sempre più vasta e ...

Quali sono i gioChi online più apprezzati dagli italiani? : Gli italiani hanno sempre dimostrato di essere legati al gioco. Con il perfezionamento dei portali che offrono gioco online la scelta si è ampliata esponenzialmente. I giocatori sono quindi orientati ad accogliere le novità o tendono ad essere tradizionalisti? Ecco alcuni dati per capirne di più Chi ha iniziato a giocare online avrà sicuramente notato che ogni sera – aprendo il portale di fiducia – le possibilità offerte sono veramente ampie. ...

Enzo Paolo TurChi a Storie Italiane : ‘Sono in difficoltà - un pugno di spiccioli come pensione’ : Enzo Paolo Turchi torna a parlare della sua pensione da fame in TV e lo fa a Storie Italiane. «Io ho iniziato a versare i contributi al San Carlo di Napoli nel 1966 – ha raccontato – Finora ho sempre lavorato. Ho versato tanto perché le mie paghe grazie a Dio erano molto alte. E mi trovo con 720 euro di pensione». Il coreografo ha proseguito spiegando: «Il discorso non è solo il mio. L’obiettivo è sostenere la categoria. I ballerini ...

PanChine Serie A - i due allenatori che risChiano di più non sono Montella e Di Francesco… : Panchine Serie A – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, adesso si avvicina il weekend con il massimo torneo italiano pronto a regalare spettacolo, si gioca la terza giornata. Il turno si apre con il botto, in campo la Juventus di Maurizio Sarri sul campo insidioso della Fiorentina, i bianconeri sono una delle tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Alle 18 in campo il Napoli contro la ...

Governo - Di Battista : “Speriamo bene - deve aggredire le oligarChie. Sono scettico sul Pd - credo che abbia posto dei veti su di me” : È scettico sul Partito democratico ma non si sbilancia neanche su Giuseppe Conte. “Staremo a vedere. Come tutti quanti i cittadini io Sono un elettore, quindi un datore di lavoro dei politici e aspetterò di vedere e giudicherò i risultati”. Parola di Alessandro Di Battista, che interviene per la prima volta pubblicamente dalla nascita del Governo Conte 2, sostenuto dal Pd e dal M5s. “Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un ...

Di Battista : "Sono scettico sul Conte 2 - il Pd resta il garante dei poteri forti" | AttacChi a Salvini e Renzi : A "Dritto e Rovescio" le critiche a Salvini: "Mi ha deluso, pavido davanti ai poteri forti". Poi la stoccata a Renzi: "Avrebbe dovuto mollare la politica, la sola priorità che ha è la sua convenienza personale"

Francesco Chiofalo e Antonella si sono rivisti? Parole sospette : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, le ultime news sull’ex coppia: riavvicinamento in arrivo? Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono rivisti? Dopo racconti e avvistamenti vari di lui a Salerno, molti adesso sono curiosi di sapere se Francesco è riuscito a incontrare Antonella. Come già saprete, i due si sono lasciati all’improvviso qualche settimana fa. […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella si sono ...

L’assessore Borriello : «Quei video sono vecChi». Il Napoli : «Girato ieri alle 15.30» : L’assessore comunale Ciro Borriello è tornato grande protagonista. Da ieri sera l’assessore allo Sport imperversa sui media. L’assessore comincia col dire: «Il Napoli farebbe bene a preoccuparsi di affrontare al meglio la gara con la Sampdoria viste le due precedenti sconfitte». A quali sconfitte si riferisce, non abbiamo capito. Poi prosegue: «la società pensa sempre a fare polemica. Nell’ultima settimana Ancelotti non è ...