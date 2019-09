Caso Schwazer | il colonnello del Ris di Parma | “C’è ipotesi manomissione delle provette”

Caso Schwazer – L’ex marciatore italiano accusa : “mi hanno privato di due medaglie - voglio riprendermi la dignità” : Al termine dell’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano, Alex Schwazer ha ammesso di voler arrivare in fondo a questa vicenda Alex Schwazer non si arrende, vuole arrivare in fondo per conoscere la verità e scoprire chi abbia manomesso le provette con la sua urina. LaPresse/REUTERS L’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano ha dato ulteriore carica all’ex marciatore ...

Schwazer e il Caso provette : oggi il tribunale di Bolzano decide sulla perizia dei Ris : Le ultime analisi sui campioni di urine hanno fatto emergere delle anomalie. Ora l’udienza potrebbe portare a una svolta

Caso Schwazer - l'udienza di Bolzano non scioglie i dubbi. Ma lui dice : "Siamo a buon punto" : Davanti al gip gli esiti della perizia che ha trovato nelle provette Dna non compatibili con quelli dell'ex marciatore. Ora il magistrato dovrà decidere sulla richiesta dei legali dell'atleta di una rogatoria estera

Caso Schwazer – Donati shock : “io dirò tutto - se qualcuno non mi mette una pistola in bocca prima” : Parole durissime quelle di Sandro Donati prime dell’incidente probatorio: il commento dell’allenatore di Alex Schwazer E’ in corso al Tribunale di Bolzano l’udienza dell’incidente probatorio sul Caso Schwazer. Prima dell’incidente probatorio, Sandro Donati ha rilasciato dichiarazioni importanti, ignaro di quello che sarebbe successo in aula, con la presentazione a sorpresa della Wada di un clamoroso ...

Caso Schwazer – Clamoroso all’udienza di Bolzano : la Wada presenta un documento a sorpresa : Colpo di scena in Tribunale a Bolzano sul Caso Schwazer: presentato un documento a sorpresa dalla Wada E’ in corso al Tribunale di Bolzano l’udienza riguardante il Caso doping di Alex Schwazer. L’ex marciatore altoatesino si è mostrato fiducioso e ottimista: “la mia sensazione è che siamo ad un buon punto però sicuramente non ci basta. A livello scientifico noi vogliamo avere la certezza totale. Ci arriveremo. Non ...

Doping - le tappe del Caso Alex Schwazer : dalla squalifica alle anomalie nelle analisi : Nuovo capitolo nella vicenda dell’atleta sospeso nel 2016. L'udienza del tribunale di Bolzano del 12 settembre illustrerà la perizia effettuata dal Ris dei Carabineri di Parma sulle provette di urine A e B del marciatore, riferite al controllo del primo gennaio 2016

Atletica - Caso Alex Schwazer : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer. Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...

Caso Schwazer - accuse pesantissime di Alex : “le provette sono state manomesse - volevano colpirmi” : L’ormai ex marciatore italiano ha parlato alla vigilia dell’udienza che si terrà domani presso il Tribunale di Bolzano Alex Schwazer domani si recherà presso il Tribunale di Bolzano insieme ai suoi legali, per assistere all’udienza in cui il gip Pelino illustrerà le conclusioni della perizia del Ris di Parma. LaPresse Un’analisi, condotta dal colonnello Giampietro Lago, secondo cui il valore di concentrazione del ...

Caso Schwazer - Sandro Donati svela : “la perizia parla di dati non spiegabili dal punto di vista fisiologico” : Nel corso di una udienza fissata per domani pomeriggio verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urina A e B di Schwazer E’ fissata per domani pomeriggio l’udienza del Tribunale di Bolzano per discutere sugli sviluppi del Caso Schwazer, nel corso della quale verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urine A e B dell’atleta, riferite al controllo antidoping ...

Schwazer - Caso doping riaperto nel giorno del suo matrimonio : La perizia dei Ris di Parma evidenzia anomalie nei campioni che portarono alla squalifica del marciatore

