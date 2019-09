Case | vendite in rialzo del 3 | 9% Gli «affari» nelle grandi città

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di Case : Milano, 4 set. (AdnKronos) – Prelievi in contanti, trasferimenti su conti esteri per milioni di euro e investimenti immobiliari per spostare capitali sono alcune delle operazioni sospette che sarebbero state effettuate dagli uomini che hanno gestito i rapporti con la Russia per conto della Lega su cui cerca di far luce un rapporto riservato della Guardia di finanza. E’ quanto emerge da indiscrezioni di stampa. Le segnalazioni ...

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di Case (2) : (AdnKronos) – Strategica viene ritenuta l’associazione ‘Conoscere Eurasia’. Nel dossier viene anche citato l’avvocato Andrea Mascetti componente del board di Banca Intesa Russia che viene menzionato nel corso della riunione. In questo intreccio spiccano le ‘segnalazioni’ relative alla Rosneft Oil Company che, come evidenziano gli investigatori, “è controparte delle negoziazioni italo-russe durante ...

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di Case (2) : (AdnKronos) – Strategica viene ritenuta l’associazione ‘Conoscere Eurasia’. Nel dossier viene anche citato l’avvocato Andrea Mascetti componente del board di Banca Intesa Russia che viene menzionato nel corso della riunione. In questo intreccio spiccano le ‘segnalazioni’ relative alla Rosneft Oil Company che, come evidenziano gli investigatori, “è controparte delle negoziazioni italo-russe ...

Lega : nel mirino dei pm flussi di denaro - bonifici e vendite di Case : Milano, 4 set. (AdnKronos) – Prelievi in contanti, trasferimenti su conti esteri per milioni di euro e investimenti immobiliari per spostare capitali sono alcune delle operazioni sospette che sarebbero state effettuate dagli uomini che hanno gestito i rapporti con la Russia per conto della Lega su cui cerca di far luce un rapporto riservato della Guardia di finanza. E’ quanto emerge da indiscrezioni di stampa. Le segnalazioni ...