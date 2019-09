Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il Fatto Quotidiano intervista Paolo, ex arbitro internazionale ed ex designatore. Il tema è la discrezionalità arbitrale e l’uso della nuova tecnologia. “Centocinquant’anni fa, quando le squadre di calcio si accorsero che non bastava più regolarsi con il fair-play, chiamarono uno spettatore, generalmente il più petulante, a fare l’arbitro. E per incoraggiarlo gli dissero: l’importante è che tu stabilisca quando la palla varca la linea bianca e che fermi il gioco ogni volta che accade qualcosa in area. Per tutto il resto decidi in base a ciò che vedi. Così è nata la discrezionalità arbitrale”. Nella prima giornata di campionato, spiega, si è provato a rendere oggettiva una situazione che non lo è, cioè il fallo di mano. La regola non è cambiata, spiega, si tratta solo di nuove indicazioni, “tuttavia che regola può essere quella che determina un calcio di rigore senza ...

napolista : Casarin: “Il Var è necessario, gli arbitri lo sanno. Se si sbaglia anche con quello, l’arbitro è confuso o scarso”… - aspettaaspetta : RT @aghiperparole: Io se sento Casarin elogiare il Papa e avvicinarsi a Cristo dubito molto dell'effettiva cristianità del Papa! - aghiperparole : Io se sento Casarin elogiare il Papa e avvicinarsi a Cristo dubito molto dell'effettiva cristianità del Papa! -