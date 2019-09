Carlo Cracco torna in tv con il Cooking Show nella mia cucina

Carlo Cracco : «Non avrei potuto immaginare nessun altro “nella mia cucina”» : “nella MIA CUCINA – Una ricetta con Cracco” è un Branded Entertainment content di Scavolini co-prodotto con Zerostories in collaborazione con RAI Pubblicità. In ciascuna puntata Cracco accoglierà un ospite nell’intimità domestica della sua cucina, che sarà palcoscenico della gara. Due composizioni speculari della stessa cucina predisposte con strumenti e ingredienti identici, permetteranno al cuoco amatoriale del giorno e allo Chef di realizzare ...

«Nella mia cucina» : a lezione da Carlo Cracco (e Camihawke) : Un’influencer, uno chef e una cucina, insieme alla promessa di trovare tra i piatti l’aspetto più divertente Carlo Cracco, che della televisione sembrava deciso a non sapere più nulla, si è rimesso fronte camera, con lo sguardo di rito, il piglio severo e una leggerezza ritrovata. Perché «il fotogramma più rigido» del giudice di MasterChef, così algido e taciturno, è ormai svanito. «Il contesto è mutato: questa è la cucina di casa», ha ...

Nella mia cucina : le dichiarazioni di Carlo Cracco e Camihawke in conferenza stampa : Oggi, a Milano, presso la sede di Rai Pubblicità, si è svolta a conferenza stampa di presentazione di Nella mia cuina - Una ricetta con Cracco, al via da lunedì 16 settembre 2019 alle ore 19:40 su Rai2 (con un riposizionamento il giorno successivo alle 16:50 ed il sabato alle 14:00 con il meglio di un'ora). Presenti all'incontro con i giornalisti, Carlo Cracco, Camihawke, Antonio Marano – Presidente Rai Pubblicità, Fabiana Scavolini – ...

Carlo Cracco - al via lunedì 16 il suo programma su RaiDue : “Poi scomparirò dalla tv? Volevo condurre il Festival di Sanremo ma…” : Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, in onda su Rai Due da lunedì 16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia” Carlo Cracco e dalla web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno ...

Carlo Cracco : «E poi sparisco (davvero) dalla tv» : Io e la cucinaIo e la tradizioneIo e MarchesiIo e le criticheIo e la nuova sfidaVita da chef: Carlo CraccoIo e la famigliaIo e la televisioneVita da chef: Carlo CraccoVita da chef: Carlo CraccoVita da chef: Carlo CraccoChiacchierare con Carlo Cracco è come consumare uno dei suoi menu degustazione: le risposte partono vaghe come vago è il gusto della celeberrima insalata russa caramellata, prima che il guscio si sbricioli e il sapore dell’uovo si ...

Carlo Cracco : "Mia moglie Rosa mi ha fatto scoprire che c'è dell'altro oltre al lavoro" : A due anni dall'addio a 'Masterchef', Carlo Cracco sbarca su Rai2 per prendere parte, dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì, ad un nuovo cooking show, che porta per titolo 'Nella mia cucina': Ho accettato di fare questo programma perché il produttore è Scavolini, brand con cui collaboro da anni. Non volevano il solito spot, così hanno inventato un format divertente: in 15 minuti il partecipante della serata dovrà eseguire il piatto che gli ...

Nella Mia Cucina : Carlo Cracco e Camihawke conducono il nuovo cooking show di Rai2 : L'inedito programma di Cucina di Rai2, che debutta il 16 settembre, sarà presentato dallo chef Carlo Cracco e da Camihawke.

Ponza - vacanza con la famiglia per Carlo Cracco. Bagni e cena esclusiva : ecco dove ha mangiato : Carlo Cracco si concede qualche giorno di relax sull'Isola di Ponza. L'ex giudice di Masterchef è infatti arrivato a Ponza da qualche giorno insieme alla moglie e ai figli, in uno...