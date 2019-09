Caccia | WWF | “Domenica al via la stagione venatoria e la consueta strage degli innocenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) La terza domenica di settembre rappresenta un triste e crudele appuntamento per gli animali selvatici e per chi ha a cuore la biodiversità. All’alba di domenica 15 si ripresenterà lascena di guerra impari: da una parte itori armati di doppiette – spesso sostenuti da regioni più sensibili ai loro interessi che a quelli della natura e dunque della collettività – e dall’altra il “popolo migratore” e gli animali selvatici in generale. In realtà in molte regioni lasi è già aperta dai primi giorni di settembre, con le cosiddette “preaperture”, molte delle quali deliberate dalle regioni italiane in maniera illegittima e bloccate dai ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali intentati dal WWF Italia con le più importanti associazioni di protezione della natura”. “Il WWF Italia – ha dichiarato il Vicepresidente Dante Caserta – oltre a ...

