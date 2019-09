Buoni fruttiferi postali | rimborso di 110 mila euro in Irpinia Il ricorso

Buoni fruttiferi postali cointestati e Isee 2019 : come sapere se inserirli : Buoni fruttiferi postali cointestati e Isee 2019: come sapere se inserirli Anche i Buoni fruttiferi postali fanno parte del patrimonio mobiliare, dunque, vanno a incrementare l’indice Isee (non solo di chi li sottoscrive) di una famiglia. Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali e rendimento, a cosa stare attenti Buoni fruttiferi postali e Isee: cosa c’è da sapere La dichiarazione Isee, o per meglio dire la DSU (Dichiarazione ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali - vittoria risparmiatori in tribunale : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, vittoria risparmiatori in tribunale La battaglia tra i possessori dei buoni fruttiferi postali trentennali e Poste Italiane continua senza sosta. I primi vogliono vedersi corrisposti gli effettivi interessi, mentre il Gruppo ribatte colpo su colpo alle sentenze della giustizia, che però alcune volte lo vedono perdente. In buona parte dei casi il contenzioso che si svolge sui Bfp a 30 anni ricade in ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi - interessi vanno liquidati. Il caso di Treviso : Poste Italiane: buoni fruttiferi, interessi vanno liquidati. Il caso di Treviso I buoni fruttiferi di Poste Italiane tornano al centro delle cronache, per un recente caso giudicato dall’Arbitro Bancario Finanziario con esito positivo a favore del contribuente. A tenere banco sono ancora i buoni fruttiferi della Serie Q/P, in questo caso del valore di 5 milioni di lire e la cui sottoscrizione è avvenuta il 17 dicembre 1988, proprio in quel ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane ante 1986 : le possibilità di rimborso : Buoni fruttiferi di Poste Italiane ante 1986: le possibilità di rimborso Sentenza dopo sentenza, negli ultimi tempi Poste Italiane si è trovata a dover rimborsare tantissimi sottoscrittori di Buoni fruttiferi: ecco quali risparmiatori possono sperare di vedersi riconosciuti gli interessi sui propri titoli. Poste Italiane: Buoni ante 1986, caso chiuso Innanzitutto, però, bisogna segnalare che proprio gli ermellini – con un ...

Buoni fruttiferi postali serie Q : tutti i rimborsi decisi dall’ABF : Buoni fruttiferi postali serie Q: tutti i rimborsi decisi dall’ABF Dei Buoni fruttiferi postali emessi dopo il 1986 se n’è parlato, se ne parla e se ne continuerà a parlare tanto. Le controversie in merito sono molteplici e i casi dei risparmiatori che si sono visti rimborsare meno di quanto spettava loro vanno analizzati singolarmente. Causa di questa problematica il famoso decreto ministeriale del 1986, che influiva sul rendimento dei ...

Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali - ABF prescrizione dal settimo anno : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, ABF prescrizione dal settimo anno Un pronunciamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario permette di fare chiarezza sul termine di scadenza a partire dal quale decorre la prescrizione per i buoni fruttiferi postali serie “AA2”. Questi possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Poste Italiane: il caso dei buoni serie ...