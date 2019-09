Bresile, incendio in ospedale:un morto

Una persona è morta a causa di unscoppiato nell'Badim di Rio de Janeiro giovedì notte. La struttura è stata evacuata e molti pazienti sono stati trasferiti in altri centri, ma alcuni di loro sono stati costretti ad aspettare in strada mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. L', di cui non si conoscono ancora le cause, è sottocontrollo.(Di venerdì 13 settembre 2019)