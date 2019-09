Bologna | clandestino pesta 65enne e rompe il dito a un poliziotto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Federico Garau Rimproverato per aver espletato i propri bisogni fisiologici sul muro di un palazzo, ildi nazionalità marocchina ha barbaramenteto l'uomo, mandandolo a terra con un pugno e poi infierendo con un calcio in faccia. Aggrediti anche gli agenti intervenuti: 15 giorni di prognosi per uno di essi Ha preso a calci in faccia un 64enne che aveva avuto l'ardire di rimproverarlo per avere urinato sul muro di un palazzo di via Vinazzetti a, poi ha aggreanche gli agenti intervenuti ferendone uno. Protagonista in negativo della vicenda un pusher marocchino di 20 anni, sorpreso ad urinare in mezzo alla strada e rimproverato da un uomo originario di Arezzo, che gli è andato dietro fino a via Acri. Qui si è consumata la violenza ai danni del, barbaramente aggredall'africano, che lo ha fatto finire a terra con un forte pugno in pieno ...

