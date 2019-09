Bitter Sweet 2 si farà? Il destino della soap con Ferit Aslan e Nazli Piran

Dopo Bitter Sweet - ci sarà un’altra soap turca? Ecco quale potrebbe essere : I telespettatori italiani vanno pazzi per le fiction turche e lo conferma il grande successo raggiunto da BITTER SWEET – Ingredienti d’Amore in questi mesi. Tuttavia, la storia con protagonisti Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) giunge al termine proprio oggi, motivo per il quale Canale 5 dovrà probabilmente trovare una nuova serie con cui intrattenere il suo pubblico nella prossima estate. Per alcuni la scelta più opportuna ...

Bitter Sweet 2 non ci sarà : la soap turca non avrà un seguito dopo il lieto fine : L'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore verrà trasmessa oggi 13 settembre, garantendo ai telespettatori il lieto fine per i protagonisti Nazli e Ferit. Non saranno gli unici a trovare la felicità dopo una lunga serie di problemi e intrighi: anche i loro più cari amici, infatti, potranno vedere realizzato il loro sogno d'amore a partire da Fatos e Tarik che si fidanzeranno. La soap turca ha appassionato il pubblico di Canale 5 ...

Can Yaman di Bitter Sweet potrebbe essere ospitato a Verissimo (RUMOR) : Can Yaman, il famoso attore dal fascino irresistibile che ha rivestito il ruolo di un architetto nella telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, domani 13 settembre si congederà dal pubblico italiano poiché verrà trasmesso l’epilogo finale. Secondo alcune voci diffuse su internet, non c’è soltanto la possibilità di poter rivedere il 29enne turco sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima estate, precisamente nei panni di un talentuoso ...

Can Yaman - dove rivedremo l’attore dopo la fine di Bitter Sweet : Bitter Sweet è finito, grande successo per la serie TV con Can Yaman e Özge Gürel Oggi è andata in onda la puntata finale di Bitter Sweet e abbiamo dovuto salutare un cast che ha accompagnato i nostri pomeriggi estivi per molto tempo; una soap opera di successo, quella che ha come protagonisti Can Yaman […] L'articolo Can Yaman, dove rivedremo l’attore dopo la fine di Bitter Sweet proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - trama puntata finale : Fatos e Tarik fidanzati - Asuman e Deniz in sospeso : Manca solo una puntata alla fine di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap turca che ha ottenuto un grande successo di ascolti nell'estate 2019. L'epilogo sarà positivo per i protagonisti Nazli e Ferit che, dopo una lunga serie di ostacoli, vedranno coronato il loro sogno d'amore. Non solo decideranno di restare insieme, ma scopriranno di essere in attesa di un bambino che potranno crescere insieme al piccolo Bulut. Ma il lieto fine ...

Bitter Sweet - anticipazioni ULTIMA puntata di venerdì 13 settembre 2019 : anticipazioni puntata 79 e 80 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda venerdì 13 settembre 2019 su Canale 5: A BITTER SWEET è l’ultimo giorno dell’anno e Deniz ha deciso di organizzare un grande party nel suo locale. Tra un concerto e l’altro, suonando e cantando, torna a posto ogni pezzo della storia che abbiamo vissuto durante quest’estate. Ogni personaggio della soap troverà la propria dolce metà, Hakan e ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 13 e 12 settembre : come finirà la serie? : Bitter Sweet, Anticipazioni del 13 e 12 settembre: Deniz e Asuman ascoltano la registrazione e affrontano Demet, cosa succederà?

Bitter Sweet Anticipazioni Ultima puntata del 13 settembre 2019 : Trionfa l'amore - Nazli e Ferit avranno un figlio : Ultimo appuntamento con Bitter Sweet. Per festeggiare il trionfo dell'amore, Ferit e Nazli organizzano una bella festa. La chef ha anche un'altra bella notizia da dare al marito: è incinta!

Bitter SWEET/ Anticipazioni 12 settembre : Bulut in fuga - cosa ne sarà di lui? : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 12 settembre: Nazli ha lasciato un vuoto nella vita di Ferit. Ad approfittarne sarà la signora Leman.

Bitter Sweet - la puntata decisiva : Hakan e Ferit alla resa dei conti! : Gli intrighi del perfido Hakan verranno finalmente alla luce e l'amore tra Ferit e Nazli non avrà più ostacoli.

Bitter Sweet spoiler ultima puntata : Nazli svela la dolce attesa : Questa stagione di Bitter Sweet sta per volgere al termine. Domani, venerdì 13 settembre infatti, andrà in onda l'ultima puntata, il capitolo conclusivo delle numerose avventure che hanno visto come protagonisti, soprattutto la giovane Nazli e suo marito Ferit. I due ragazzi hanno attraversato momenti davvero difficilissimi prima di riuscire a tirare un sospiro di sollievo. Dopo l'arresto di Hakan, però, nella loro vita non ci sono che gioie. A ...

Bitter Sweet trama oggi 12 settembre : la Kaya si pentirà e non si opporrà all'arresto : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per volgere al termine. Le vicende di Ferit, Nazli e di tutti gli altri personaggi della fortunata serie si concluderanno venerdì 13 settembre con un appuntamento speciale. Prima di giungere però al gran finale, il pubblico italiano assisterà nella puntata odierna ad una serie di colpi di scena che porteranno le vicende ad una svolta decisiva sia per la coppia protagonista che per gli altri personaggi. oggi ...

Bitter Sweet - anticipazioni : il FINALE di tutte le coppie - ecco quale sarà… : Venerdì 13 settembre i telespettatori italiani assisteranno all’ultima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, dunque le storyline giungeranno alla conclusione e, per quasi tutti i protagonisti buoni, arriverà il tanto desiderato lieto fine. Entriamo dunque nei dettagli per capire meglio cosa succederà… Bitter Sweet, spoiler: Nazli e Ferit presto genitori Subito dopo l’arresto di Hakan (Necip Memili), di Demet ...

Bitter Sweet 2 ci sarà? Can Yaman tornerà su Canale5 anche la prossima estate : Bitter Sweet 2 ci sarà oppure no? I fan iniziano a chiedersi cosa ne sarà di Ferit e Nazli e le notizia che arrivano dalla Turchia non lasciano pensare a niente di buono. La prima stagione di Dolunay è composta da 26 puntate ed è andata in onda in Patria alla fine del 2017, da allora sono ormai passati quasi due anni e non c'è stato un seguito, nemmeno si è parlato di un possibile rinnovo. Bitter Sweet ha conquistato il pubblico italiano ...