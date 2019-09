Berlusconi | chi lavora per sostegno del Conte Bis è fuori da Forza Italia

Chi è Luigi Berlusconi - “l’altro” figlio di Silvio fidanzato con Federica Fumagalli : Scopriamo chi è Luigi, l'ultimogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio con Veronica Lario. Classe 1988, lavora come imprenditore ma, a dispetto del suo ingombrante cognome, si tiene per lo più lontano dalla ribalta mediatica. Luigi è fidanzato ormai da anni con la modella Federica Fumagalli.Continua a leggere

Il chinotto di Salvini - i comunisti di Berlusconi e i terroni di Feltri : vota la frase : E poi gli strafalcioni di Di Maio e l'esordio dei nuovi ministri, Razzi che vuole portare la Juve in Corea e altre perle: difficile come sempre scegliere dalla nostra raccolta

Silvio Berlusconi - dramma personale : "Persi 12 milioni di voti - chi gli darà il colpo di grazia" : Potrebbe non bastare a Silvio Berlusconi "L'altra Italia" per risalire la china. Tra Forza Italia, Pdl e di nuovo Forza Italia, ricorda Italia Oggi, il Cavaliere dal 2008 a oggi ha perso per strada la bellezza di 12 milioni di voti, un tesoretto politico buttato alle ortiche. "E a giudicare dai sond

Ennio Doris - l'uomo di Berlusconi si schiera a sorpresa con Conte e il governo Pd-M5s : C'è l'ok di Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum che ha la Fininvest della famiglia Berlusconi come socio importante, al programma economico di Giuseppe Conte, a partire dal taglio del cuneo fiscale annunciato dal premier. Da sempre "governista", la galassia delle aziende che gravitano intorn

ll vero piano di Berlusconi rivelato da Schifani : come spacca la maggioranza : "come il governo Prodi, anche questo esecutivo nasce con una maggioranza eterogenea in cui si ritrovano il post ideologismo qualunquista dei 5 Stelle e lo statalismo di Pd Leu. Ma la politica ha le sue regole che non obbediscono al poltronismo. Perciò, proprio come con Prodi, spaccheremo questa alle

Silvio Berlusconi - Franco Bechis : "Prima o poi accadrà" - l'indiscrezione sul rapporto con Matteo Salvini : "Faceva una certa impressione vedere in piazza Montecitorio il portone della Camera dei deputati chiuso mentre dentro l'aula votava la fiducia al governo Giuseppe Conte bis, e di fronte una marea di bandiere tricolori che sventolavano in mano a ragazzi, uomini, donne, pensionati che chiedevano di po

Veronica Lario - chi è l’uomo che lasciò per sposare Silvio Berlusconi : Veronica Lario e Silvio Berlusconi si sono innamorati in piccolo camerino del teatro Manzoni, a Milano. Lei recitava in ‘Il magnifico cornuto’ di Fernand Crommelynck, con la compagnia di Enrico Maria Salerno. Tra i due è stato amore a prima vista, ostacolato però da una fede che Silvio era sposato con Carla Dall’Oglio dalla quale aveva avuto due figli, Marina e PierSilvio. Il divorzio arriverà, qualche anno dopo. L’ex ...

Silvio Berlusconi - diktat ai possibili dissidenti in Forza Italia : "Chi aiuta Pd e M5s è fuori" : Non solo un duro attacco a Matteo Salvini, bollato come "incomprensibile e spregiudicato". Nell'intervista concessa ad Alessandro Sallusti su Il Giornale, Silvio Berlusconi prima punta il dito contro il governo e poi avverte chi, tra i suoi, potrebbe aiutare l'esecutivo M5s-Pd. Sul nuovo governo, il

Berlusconi : "Chi aiuta il governo è fuori - non capisco più Salvini" : Intervistato dal 'Giornale' il leader di Forza Italia parla del futuro del centodestra che "per noi è l'orizzonte naturale"...

Silvio Berlusconi/ "Chi aiuta il governo è fuori. Salvini? Incomprensibile a volte" : Silvio Berlusconi: "Chi aiuta il governo è fuori, Salvini Incomprensibile". Esce allo scoperto il Cavaliere dopo la formazione del nuovo governo

Silvio Berlusconi : “Salvini è incomprensibile - ma chi aiuta il governo Conte è fuori da FI” : Alla vigilia del primo voto di fiducia per il governo Conte bis, Silvio Berlusconi avverte i suoi parlamentari, provando a mettere a tacere le voci che vogliono un "aiutino" da parte di Forza Italia alla maggioranza. E su Salvini dice: "A volte è incomprensibile, non parla mai di centrodestra".

Chi è Lucrezia Vittoria - la figlia (bellissima) di Pier Silvio Berlusconi : Forse pochi lo sanno, eppure Pier Silvio Berlusconi ha una figlia che ha tenuto lontana dai riflettori per moltissimo tempo, Lucrezia Vittoria. Della ragazza, oggi quasi trentenne, si sa davvero poco. La sola certa è che sia nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Quando è nata Lucrezia, infatti, Pier Silvio aveva a malapena 21 anni, il che ben spiega il motivo per cui la famiglia abbia ...

Silvio Berlusconi avverte i suoi : "Chi aiuta il governo è fuori" : "Chi aiuta il governo è fuori". In una intervista al Giornale, Silvio Berlusconi nega ogni appoggio al governo giallorosso: "Forza Italia è nata per combattere la sinistra, ma in Parlamento e non in piazza". Quindi accusa il Movimento 5 Stelle e i Partito democratico di essersi aver "unito assistenzialismo e statalismo per evitare il voto". Secondo Berlusconi è "ingeneroso dare tutte le colpe alla Lega", ma su Matteo Salvini ...

In FI antisovranisti chiedono “mea culpa” su Salvini. Il cambio di linea di Berlusconi : Dopo la svolta "antisovranista" di Silvio Berlusconi, in Forza Italia e' ora in corso un duro confronto tra le due principali anime del partito: quella filoleghista e quella centrista. Lo scoppio della crisi di governo e la sempre piu' probabile formazione del governo giallorosso ha infatti rafforzato la posizione di chi chiedeva gia' da tempo uno smarcamento dalla linea filosovranista attribuita al "cerchio magico" Berlusconiano raccolto ...