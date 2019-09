Beautiful | Ridge angosciato dal tradimento | anticipazioni trame dal 15 al 21 settembre

Beautiful - anticipazioni americane : SHAUNA si innamora di RIDGE? : In attesa di scoprire se, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge Forrester e SHAUNA Fulton andranno a letto o meno, nuove anticipazioni confermano che la donna subirà il fascino dello stilista. Infatti Ridge, tra pochi episodi USA, sarà mortificato nel risvegliarsi accanto ad una donna che non è sua moglie Brooke, ma l’alcol lo avrà effettivamente spinto tra le braccia di SHAUNA o la Fulton glielo farà credere? Che SHAUNA ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Shauna ammette di provare sentimenti per Ridge : Una nuova storyline prenderà il via nelle prossime puntate americane di Beautiful, rappresentando per i telespettatori una ventata d'aria fresca dopo mesi dedicati quasi esclusivamente alla finta morte di Beth. Nascerà, infatti, un nuovo triangolo amoroso che coinvolgerà la storica coppia formata da Ridge e Brooke ai quali andrà ad aggiungersi Shauna Fulton. La causa scatenante saranno i litigi tra i coniugi Forrester in seguito alla caduta di ...

Beautiful - spoiler al 21 settembre : Ridge sconvolto dal bacio della moglie con Spencer : Nuove ed avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana nel corso della settimana che va dal 15 al 21 settembre, e dove vedremo come Ridge affronterà la vicenda legata al bacio tra Bill e Brooke. Il Forrester sarà fuori di sé e a nulla varranno le rassicurazioni della Logan, che continuerà a dirgli che il tutto non ha avuto nessuna importanza. Mentre Bill continuerà a corteggiare Brooke, Pam e Charlie annunceranno a tutti ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 16-21 Settembre 2019 : Ridge Ha Ucciso Bill? : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 16 a sabato 21 Settembre 2019: Ridge e Bill si prendono a pugni. Il magnate fa un volo dal balcone e… Anticipazioni Beautiful: Bill continua ad “importunare” Brooke e Ridge, stanco, si presenta a casa sua con Thorne! Scoppia una furibonda rissa che si conclude in maniera “drammatica”! Charlie chiede a Pam di diventare sua moglie e lei accetta! Maretta tra la Douglas e ...

Beautiful - anticipazioni USA : Ridge e Shauna fanno un patto per nascondere il tradimento : Non c'è davvero da annoiarsi nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, nelle quali diverse trame si intrecciano coinvolgendo personaggi di due generazioni. Dopo la caduta di Thomas Forrester, avvenuta dalla scogliera vicino alla casa di Steffy, Ridge e Brooke hanno cominciato a litigare a causa del coinvolgimento di quest'ultima. Se lui ha ritenuto la moglie colpevole dell'accaduto, lei ha continuato ad accusare Thomas, ...

Beautiful - triangolo tra Ridge - Brooke e Bill : anticipazioni trame dal 9 al 13 settembre : Non si fermano mai le storie di Beautiful: la storica soap opera prosegue nella narrazione delle sue vicende intricate e talvolta torbide. Ecco tutte le trame delle puntate in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 13.40, su Canale 5. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Il terribile sospetto di Brooke Beautiful, lunedì 9 settembre 2019: anticipazioni trame Steffy concede a Wyatt una nuova possibilità di lavoro all’interno della Forrester. Gli ...