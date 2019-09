Basket | Mondiali 2019 | Scola e Campazzo per continuare il sogno argentino | la Francia

Basket - Mondiali 2019 - prima semifinale : Spagna per tornare sul podio iridato dopo 13 anni - Australia per entrare nella storia : La prima semifinale dei Mondiali di Cina 2019 sarà quella che si giocherà alle 10 ora italiana tra Spagna e Australia. nella seconda fase a gironi gli iberici di Sergio Scariolo, dopo aver vinto con qualche patema d’animo di troppo il raggruppamento della prima fase, per cominciare hanno eliminato l’Italia e poi hanno ridimensionato la Serbia, quella che era considerata la grande favorita del torneo, conquistando il diritto ad affrontare ...

Australia-Spagna oggi - Semifinale Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi (13 settembre) andranno in scena le semifinali dei Mondiali di basket 2019. Nella prima si giocheranno le loro carte Australia e Spagna, due squadre che arrivano a questo punto della competizione ancora imbattute e cercheranno l’approdo in finale dove in palio c’è il titolo iridato. La Spagna si è mostrata in tutta la sua forza ed esperienza a partire dalla partita con l’Italia, un vero trampolino di lancio per le vittorie con ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (13 settembre) : orari semifinali - canali tv - streaming e programma : E’ il giorno delle semifinali ai Mondiali di Cina 2019: alla Wukesong Arena di Pechino andranno in scena prima Spagna-Australia e poi Argentina-Francia. Gli iberici di Sergio Scariolo, dopo aver eliminato l’Italia e battuto la Serbia nella seconda fase a gironi, hanno regolato per 90-78 la Polonia nei quarti di finale e ora cercano quel podio iridato che manca loro dal titolo conquistato nel 2006. Coach Andrej Lemanis ha invece portato gli ...

Argentina-Francia oggi - Semifinale Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Argentina-Francia, benché sia la Semifinale della parte alta dei Mondiali di basket 2019, nei fatti sarà la seconda a giocarsi in quel di Pechino. Se il mondo, dopo i risultati della seconda fase, si aspettava la supersfida tra Serbia e Stati Uniti, è stato smentito completamente dall’orgoglio dell’Albiceleste e dalla grande solidità dei transalpini. La formazione allenata da Sergio Hernandez potrebbe tornare in una finale mondiale ...

Mondiali Basket 2019 – Disfatta USA - Myles Turner tuona : “noi ci siamo sacrificati quando altri si sono tirati indietro” : Stati Uniti eliminati dalla Francia e costretti alla finale del 7°-8° posto dal ko contro la Serbia: Myles Turner difende i compagni e, con orgoglio, punta il dito contro i critici Sconfitti da una Francia straordinaria, battuti da una Serbia ferita nell’orgoglio per il piazzamento 5°-6° posto e condannati a giocare l’ultima partita della competizione contro la Polonia con in palio la 7ª piazza. I Mondiali di Basket 2019 degli ...

Basket - Mondiali 2019 : le statistiche dei quarti di finale. Argentina la migliore nei tiri dal campo - Mitchell top scorer : Al termine dei quarti di finale dei Mondiali di Cina 2019 vediamo qualche numero delle sfide tra le migliori otto della rassegna iridata. Per quanto riguarda le statistiche di squadra, l’unica a tirare con più del 50% dal campo è stata l’Argentina col 53,7% e questo è stato indubbiamente uno dei fattori che ha permesso la sorprendente vittoria contro la Serbia. I sudamericani sono stati i migliori anche nel tiro da due (60%) e in quello da tre ...

Basket - Mondiali 2019 : Stati Uniti sconfitti anche dalla Serbia nella semifinale per il 5° posto - Team USA mai così male nella storia : E’ un altro giorno buio per Team USA ai Mondiali di Basket di Cina 2019: a Dongguan, gli uomini di Gregg Popovich, dopo aver perso contro la Francia il treno delle medaglie, finiscono per soccombere anche contro la Serbia, l’altra favorita della vigilia, per 94-89 nella semifinale del tabellone per il 5°-8° posto. La conclusione dell’avventura a stelle e strisce parlerà di un settimo oppure ottavo posto, il peggiore in ...

Mondiali Basket 2019 – Il Team USA non sa più vincere - la Serbia si impone 94-89 e giocherà la finale per il 5° posto : Niente da fare per gli uomini di Popovich al cospetto dei serbi, che si guadagnano la possibilità di giocare la finalina per il quinto posto La Serbia vince la partita delle deluse, battendo il Team USA nella semifinale del mini torneo per il quinto posto dei Mondiali di Basket 2019. Battute rispettivamente da Argentina e Francia, le due ormai ex favorite del torneo iridato si sfidano in quella che per molti avrebbe dovuto valere il ...

Basket - Mondiali 2019 : Argentina-Francia e Spagna-Australia - di semifinali e di sorprese : Sono rimaste in quattro a giocarsi la vittoria ai Mondiali di Cina 2019. Tuttavia, quasi nulla è andato come nelle previsioni. Ci si attendevano Stati Uniti, Serbia, Spagna e Australia, e questo è accaduto solo in parte. La Spagna è finita dal lato opposto di tabellone rispetto a quanto pronosticato grazie al successo sui serbi, ma soprattutto Argentina e Francia hanno messo KO le due favorite di questi Mondiali. E questo senza dimenticare una ...

Basket - Mondiali 2019 : Spagna-Australia. Programma - orari e tv : Venerdì 13 settembre andrà in scena la semifinale dei Mondiali di Basket 2019. A sfidarsi nella prima delle sue sfide saranno Spagna ed Australia che scenderanno in campo alle ore 10.00. Ambedue arrivano all’appuntamento che può regalargli un posto tra le prime due ancora imbattute. La Spagna si è mostrata in tutta la sua forza ed esperienza a partire dalla partita con l’Italia, un vero trampolino di lancio per le vittorie con Serbia ...

Basket - Mondiali 2019 : Argentina-Francia. Programma - orari e tv : Si apre a Pechino il tempo delle semifinali dei Mondiali di Basket 2019: la seconda di giornata (che però è quella della parte alta) vede in scena Argentina e Francia. Dovevano esserci, al loro posto, Serbia e Stati Uniti, che hanno giocato sì una semifinale, ma quella per il quinto posto, ieri. Quest’oggi, invece, la sfida sarà tra l’Albiceleste dell’incapacità assoluta di mollare un centimetro e i transalpini capaci di essere ...

Basket - Mondiali 2019 : la disfatta di Team USA. Da Dream a Normal Team - una squadra non all’altezza per vincere : Dopo tredici anni e cinquantotto partite vinte consecutivamente, crollano gli Stati Uniti. Lo fanno in modo fragoroso, nei quarti di finale di un Mondiale che non li ha veramente mai visti protagonisti. Un ko firmato dalla Francia, che vola in semifinale e lascia senza medaglie Team USA per la prima volta dal 2002. Una debacle forse annunciata, perchè i primi campanelli di allarme si erano già visti nella sfida della prima fase con la Turchia. ...

Mondiali di Basket : il Dream Team Usa a casa. "Miracolo" Francia - va in semifinale : I Mondiali di basket non smettono di stupire. Termina ai quarti di finale la rincorsa al treble del Team Usa di Gregg Popovich, il quale è stato costretto alla resa dalla sorprendente Francia di Vincent Collet per 79-89. Una vittoria meritata quella ottenuta dal quintetto transalpino che, trascinato

VIDEO Australia-Repubblica Ceca 82-70 - Highlights Mondiali Basket 2019 : la sintesi della partita. Volano gli Aussie : Vince ancora l’Australia, lo fa da favorita, con grande esperienza e classe. Mills e compagni trionfano nei quarti di finale ai Mondiali di basket in Cina battendo nettamente la Repubblica Ceca per 82-70, e staccando così il biglietto per le semifinali dove se la vedranno con la Spagna. Andiamo a rivivere questo quarto di finale con il VIDEO degli Highlights. VIDEO Highlights Mondiali basket 2019: Australia-Repubblica Ceca ...