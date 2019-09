Baseball | Europei 2019 | Italia contro i padroni di casa della Germania per semifinale e

Italia-Germania Baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per la Nazionale italiana di baseball è arrivato il momento di fare sul serio, con la Selezione del Bel Paese che è giunta ai quarti di finale degli Europei 2019, in cui affronterà in quel di Bonn i padroni di casa della Germania, quarti nel gruppo A, con gli azzurri che si sono invece aggiudicati il raggruppamento B a punteggio pieno. La partita si svolgerà quest’oggi, venerdì 13 settembre, alle ore 19, presso il campo 1 di Bonn, ma per ...

Baseball - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia. Gli azzurri evitano Olanda e Spagna fino alla finale : L’Italia sembra essere lanciatissima verso la finale degli Europei 2019 di Baseball. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel proprio girone grazie a cinque successi consecutivi ed è così riuscita a regalarsi un favorevole tabellone nella fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 13 settembre (ore 19.00) per affrontare la Germania a Bonn nei quarti di finale, i padroni di casa non dovrebbero ...

Baseball - Europei 2019 : il tabellone dei quarti di finale e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari e tv : Con il completamento dell’odierna giornata degli Europei di Baseball, si conosce l’intero quadro dei quarti di finale (e non solo) della competizione continentale. Nella parte alta del tabellone si inserisce l’Olanda, che affronta in una sorta di derby tutto a suo favore i vicini del Belgio. La vincente di questo match affronterà una tra Spagna e Repubblica Ceca, protagoniste di uno scontro di sicuro alto livello. Nella parte ...

Italia-Germania - Europei Baseball 2019 : data - programma - orario e tv dei quarti di finale : Sarà contro i padroni di casa della Germania il quarto di finale che vedrà impegnata l’Italia agli Europei di baseball 2019 in corso a Bonn e Solingen. Gli azzurri arrivano da cinque vittorie in altrettanti incontri, nel girone con Francia, Croazia, Austria, Spagna e Belgio, superate in questo ordine. Per quel che concerne invece i tedeschi, invece, sono giunti due iniziali successi contro Svezia e Gran Bretagna, seguiti poi dalle ...

Baseball - Europei 2019 : quinto successo consecutivo per l’Italia - si chiude la fase a gironi : Quinta ed ultima giornata di gare per quanto riguarda la fase a gironi degli Europei di Baseball 2019, con l’Italia che a Bonn sconfigge anche il Belgio per 11-4, grazie anche ad un fuoricampo incredibile di John Andreoli, unito a quello di Chris Colabello, sempre essenziale nei successi azzurri. Nazionale in testa alla classifica, dunque, davanti alla Spagna, giustiziera 19-1 della modesta Austria, mentre ai quarti vola anche la Francia, ...

Baseball - Europei 2019 : Italia a segno anche nell’ultima del girone - Belgio superato 11-4 : Ultima partita del girone e altro successo, il quinto consecutivo, per l’Italia agli Europei di Baseball 2019. Gli azzurri del manager Gilberto “Gibo” Gerali chiudono la prima fase con la vittoria per 11-4 sul Belgio, mai in grado di impensierire in modo reale la nostra Nazionale, che ora attende il resto della giornata per sapere chi affronterà nei quarti di finale. Dopo il fuoricampo di Andreoli nell’inning ...

Baseball - Europei 2019 : l’Italia affronta il Belgio nell’ultima sfida della prima fase - azzurri ancora imbattuti : Dopo la convincente vittoria contro la Spagna nella giornata di ieri, la Nazionale italiana di Baseball scenderà nuovamente in campo quest’oggi, contro il Belgio, per chiudere la fase a gironi del gruppo B, nell’ambito degli Europei di Baseball 2019. A Bonn, in Germania, gli azzurri partiranno sicuramente con i favori del pronostico, complice l’ipoteca messa sul primo posto del raggruppamento, ma soprattutto della sensazionale ...

Italia-Belgio Baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si conclude quest’oggi la prima fase dell’Italia agli Europei di baseball, ed è la sfida con il Belgio a determinare la fine della prima parte del percorso azzurro a Bonn e Solingen. Primo posto già assicurato per la Nazionale del manager Gilberto “Gibo” Gerali, capace fino a questo momento di portare i suoi giocatori a quattro successi senza alcuna sconfitta. L’Italia entra nel match con la certezza di essere prima ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda e Israele lanciate verso lo scontro diretto. Francia travolgente sul Belgio - Italia batte Spagna : Si conclude, per una volta, senza scossoni di primissimo livello la quarta giornata degli Europei di Baseball in corso di svolgimento a Bonn e Solingen, in Germania. Andiamo a vedere cos’è successo in quello che è il penultimo atto della fase a gironi. L’Italia, con la vittoria sulla Spagna per 13-3, si è assicurata il primo posto nel girone B, e deve ora attendere l’esito degli incontri di domani nell’intricatissimo ...

Baseball - Europei 2019 : quarto successo per l’Italia! Spagna sconfitta 13-3 - domani l’ultima sfida della fase a gironi : Prosegue con un successo il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese che in quel di Bonn (Germania) sconfigge anche la Spagna per 13-3, ipotecando di fatto il primo posto nel gruppo B. Avvio di gara in favore degli azzurri, che riescono a sbloccare la situazione già nel primo inning, a seguito del fuoricampo da due punti di Chris Colabello, che porta in casa base anche John Andreoli, autore ...

Baseball - Europei 2019 : Italia alla prova Spagna per il primato nel girone B : Mentre nel girone A degli Europei di Baseball in corso a Bonn e Solingen sta succedendo di tutto, con ribaltoni in continuazione giorno dopo giorno, nel raggruppamento B tutto procede in maniera tranquilla, o almeno così è stato fino a ieri. Quest’oggi, infatti, arriva il momento del big match tra la seconda e la terza dell’edizione 2016: Spagna e Italia. Le due squadre arrivano da tre vittorie consecutive, ed entrambe hanno dovuto ...

Italia-Spagna Baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per la Nazionale italiana di baseball è giunto finalmente il momento della verità, con gli azzurri che quest’oggi scenderanno in campo contro la Spagna nella quarta giornata degli Europei 2019, in quella che è senza dubbio la sfida più ostica della fase a gironi, al cospetto di un avversario già affrontato in ben quattro amichevoli, con risultati convincenti. La partita si svolgerà come detto quest’oggi, 10 settembre 2019, alle ore ...

Baseball - Europei 2019 : terzo successo per l’Italia - vincono anche Olanda e Israele : Terza giornata di gare a Bonn, in occasione degli Europei di Baseball 2019, in cui l’Italia è riuscita a confermarsi in testa alla classifica del gruppo B, superando senza troppi patemi l’Austria per 10-1, in una gara aperta dal fuoricampo di Andrew Maggi e sostanzialmente in cassaforte già dopo due parziali, salvando anche una situazione che vedeva tre avversari a coprire le basi. La Spagna però non ha mollato il passo, sconfiggendo ...