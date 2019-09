Avellino | incendio in fabbrica di batterie | nube tossica Il prefetto | «Restate in casa»

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

