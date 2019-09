Avellino | fabbrica a fuoco | “E’ stato d’emergenza” Video

Avellino - fabbrica in fiamme Prefetto : “Stato di emergenza” /Video : – Rogo in una fabbrica, dichiarato lo stato di emergenza ad Avellino. A deciderlo è stato il Prefetto che ha stabilito anche “l’evacuazione della zona” a “causa dei fumi potenzialmente tossici”. L’azienda in fiamme, l’ opificio I.c.s. che produce contenitori di plastica per batterie, si trova nella zona industriale di Pianodardine. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere ...

Esplode fabbrica di batterie - nube di fumo su Avellino : il sindaco chiude le scuole : Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di una fabbrica a Piano d'Ardine nella zona industriale del capoluogo campano...

Avellino - prende fuoco una fabbrica di batterie. Nube nera su tutta la città : Il prefetto ha diramato lo stato di emergenza. I vigili del fuoco: “La situazione è sotto controllo”

Avellino - incendio in fabbrica di batterie : nube tossica. Il sindaco : «Domani scuole chiuse» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Esplode fabbrica di batterie - nube di fumo su Avellino : scatta l'allarme ambientale : Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di una fabbrica a Piano d'Ardine nella zona industriale del capoluogo campano...

Violento incendio in una fabbrica ad Avellino : Non si segnalano al momento danni tra le persone dopo il Violento incendio divampato nel primo pomeriggio a Piano D'Ardine, alle porte di Avellino. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti due caponnoni, a quanto riferiscono i vigili del fuoco. Uno dei due capannone è in disuso mentre l'altro è sede di una fabbrica. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. L'intera zona è avvolta da una densa nuvola nera. Non è ancora possibile ...

Rogo fabbrica Avellino - scatta emergenza : 16.36 Violenta esplosione all'interno di una fabbrica a Pianodardine, nella zona industriale di Avellino. Lo stabilimento produce batterie per auto. Una colonna nera di fumo ha invaso l' area. E decine di persone stanno abbandonando le case rurali nella zona. La Prefettura di Avellino ha diramato un avviso di emergenza con un elenco di comuni dove dovranno essere adottate alcune misure di sicurezza, come la chiusura di porte e finestre e lo ...

Avellino : esplode fabbrica di batterie d'auto - fumo nero visibile dal satellite. È stato di emergenza : È un vero e proprio disastro ambientale quello che si sta compiendo in questi minuti ad Avellino, dove poco prima delle 13.30 è esplosa una fabbrica di batteria d'auto e contenitori in plastica....

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

Avellino - incendio in fabbrica di batterie : nube tossica. Il prefetto : «Restate in casa» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Avellino - incendio in fabbrica di batterie : nube tossica fino in centro. «Situazione ad alto rischio» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emeregenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

Avellino - maxi rogo in fabbrica di batterie La prefettura : restate in casa Diretta : Il prefetto dichiara lo stato d’emergenza. Evacuate, a titolo precauzionale, gli stabilimenti nei pressi della fabbrica

Fabbrica in fiamme - nube su Avellino /Video : – Pauroso incendio in una Fabbrica di batterie nel nucleo industriale di Pianodardine ad Avellino. La nube di fumo è arrivata fino al centro città. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, preoccupano alcuni silos vicini. Evacuate, a titolo precauzionale, gli stabilimenti vicino alla Fabbrica Ics. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiede ai cittadini a rimanere in casa. Dall’amministrazione è partito ...