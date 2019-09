Avellino | esplode una fabbrica che produce batterie a Pianodardine | zona evacuata

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un vasto incendio si sta sviluppando oggi, venerdì 13 settembre, a, in provincia di, dove, secondo le prime notizie che arrivano dalla Campania, è esplosa lacheper automobili denominata Ics - Industrie Composizioni Stampati. Le origini del rogo sono ancora tutte da chiarire. Una densa coltre di fumo, intanto, si sta spargendo in tutta l'area circostante e le persone stanno lasciando, in via del tutto precauzionale, le proprie abitazioni. C'è il timore che stiano bruciando sostanze altamente tossiche, in particolare degli acidi che vengono inseriti all'interno delleper poterle fare funzionare al meglio. Esplosione: l'aria è irrespirabile Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online,Today, i cittadini del paese irpino stanno segnalando la situazione via social, e l'aria sta divenendo via via ...

vinbon1991 : #Esplode una fabbrica di batterie per auto nella zona industriale a #Pianodardine #Avellino @SergioCosta_min… - lidiarusso09 : #disastro #nubetossica #Avellino Nel silenzio dell'informazione, esplode una fabbrica di batterie per auto a Pianod… -