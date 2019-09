Autostrade | il gip | “Tentativi di inquinamento probatorio Pc bonificati e usati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Attività di bonifica dei computer, installazione di telecamere finalizzate ad impedire l’attivazione delle intercettazioni da parte degli inquirenti e nell’utilizzo di disturbatori di frequenza per ostacolare quelle già in corso. Sono le accuse gravissime che il gip del tribunale di Genova, Angela Maria Nutini, avanza nei confronti di Spea enell’ordinanza di custodia cautelare con la quale tre tecnici di Aspi sono finiti ai domiciliari nell’inchiesta bis sul crollo del ponte Morandi e altri sei tecnici della stessa società e di Spea, controllata di, sono state interdette dai pubblici uffici per un anno. Solo un paio di settimane fa la procura di Genova aveva inviato un nuovo dossier al ministero dei Trasporti sulle strutture ammalorate: tra cui i viadotti Paolillo (A16) e Pecetti (A26) oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare. ...

