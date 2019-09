Australia-Spagna oggi | Semifinale Mondiali basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Mondiali 2019 : Argentina-Francia e Spagna-Australia - di semifinali e di sorprese : Sono rimaste in quattro a giocarsi la vittoria ai Mondiali di Cina 2019. Tuttavia, quasi nulla è andato come nelle previsioni. Ci si attendevano Stati Uniti, Serbia, Spagna e Australia, e questo è accaduto solo in parte. La Spagna è finita dal lato opposto di tabellone rispetto a quanto pronosticato grazie al successo sui serbi, ma soprattutto Argentina e Francia hanno messo KO le due favorite di questi Mondiali. E questo senza dimenticare una ...

Basket - Mondiali 2019 : Spagna-Australia. Programma - orari e tv : Venerdì 13 settembre andrà in scena la semifinale dei Mondiali di Basket 2019. A sfidarsi nella prima delle sue sfide saranno Spagna ed Australia che scenderanno in campo alle ore 10.00. Ambedue arrivano all’appuntamento che può regalargli un posto tra le prime due ancora imbattute. La Spagna si è mostrata in tutta la sua forza ed esperienza a partire dalla partita con l’Italia, un vero trampolino di lancio per le vittorie con Serbia ...

Basket - Mondiale 2019 : Australia in semifinale! Sconfitta 82-70 la Repubblica Ceca. Ora la sfida alla Spagna : L’Australia, per la prima volta nella sua storia giocherà una semifinale ai Mondiali di Basket. Lo farà contro la Spagna, venerdì. Decisivo al raggiungimento di tale risultato la vittoria ai danni della Repubblica Ceca per 82-70 nell’ultimo quarto di finale in programma. Una partita molto più complicata del previsto, ma che alla fine vede primeggiare gli oceanici con talento ed esperienza internazionale. Fondamentali i 24 punti di ...

Mondiali Basket 2019 – L’Australia non dà scampo alla Repubblica Ceca - in semifinale c’è la Spagna : A senso unico l’ultimo quarto di finale dei Mondiali di Basket 2019, l’Australia supera senza problemi la Repubblica Ceca 82-70, staccando il pass per la semifinale L’ultima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Mondiali di Basket 2019 è l’Australia, che prosegue nel suo filotto di vittorie superando nettamente la Repubblica Ceca. AFP/LaPresse Partita a senso unico quella disputata allo Shanghai Oriental ...

LIVE Spagna-Polonia 90-78 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli iberici volano in semifinale e aspettano una tra Australia e Repubblica Ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Gli iberici passano su un’ottima Polonia che ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei Mondiali! FINITA! Spagna batte Polonia 90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski ...