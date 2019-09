Atletica | Olimpiadi 2020 | tutti i criteri di qualificazione | il regolamento per l’Italia

Atletica – Le Olimpiadi ed il nuovo futuro - Andrew Howe svela : “dopo Tokyo 2020 farò l’allenatore” : Andrew Howe guarda al futuro: dalle Olimpiadi 2020 al nuovo ruolo da allenatore Giornata di importanti annunci per Andrew Howe: l’atleta azzurro ha svelato i suoi obiettivi per il prossimo anno e i suoi progetti futuri. “Il mio prossimo obiettivo sono le Olimpiadi, Tokyo2020, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno“, queste le parole di Howe a margine della presentazione di ...

Atletica - Coleman salta tre controlli antidoping : a rischio i Mondiali in Qatar e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Lo sprinter statunitense non si sarebbe reso reperibile per tre controlli antidoping nel giro di un anno, situazione che potrebbe costargli un anno di squalifica Si mette male per Christian Coleman, lo sprinter statunitense infatti rischia un anno di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping nell’ultimo anno. Lapresse Stando a quanto riferito dalla BBC e dal Daily Mail, un’inchiesta è stata già avviata nei confronti ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e Atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...