Atalanta | l’ex Bellini è fiducioso | indicazioni sui nuovi acquisti e sul Papu Gomez

(Di venerdì 13 settembre 2019) SI gioca la terza giornata del campionato di Serie A, inizio altalenante per l’, nel primo match blitz sul campo della Spal, poi il ko interno contro il Torino ma la stagione della squadra di Gasperini si preannuncia scoppiettante. Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ dell’ex bandiera Gianpaolo. L’è partita un po’ fra alti e bassi: sensazioni? «Sono, nonostante la sconfitta con il Toro: molte occasioni create, Sirigu è stato strepitoso, e un grande gioco. Da vera, che come sempre affronterà chiunque faccia a faccia». In 180’, però, i gol subiti sono cinque. «Qualche errore in fase difensiva, in primis su palle inattive, ma ci può stare: siamo solo all’inizio. La strada è quella giusta, ora bisogna ridurre il margine di errore». Soprattutto il martedì e il mercoledì. «In campionato c’è tempo per recuperare, in ...

