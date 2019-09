Argentina-Francia oggi | Semifinale Mondiali basket 2019 | orario d’inizio e come vederla

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019), benché sia ladella parte alta deidi, nei fatti sarà la seconda a giocarsi in quel di Pechino. Se il mondo, dopo i risultati della seconda fase, si aspettava la supersfida tra Serbia e Stati Uniti, è stato smentito completamente dall’orgoglio dell’Albiceleste e dalla grande solidità dei transalpini. La formazione allenata da Sergio Hernandez potrebbe tornare in una finale mondiale dopo 17 anni dall’ultima volta, quando soltanto una maestosa prestazione di Dejan Bodiroga impedì che l’iride si trasferisse in America del Sud, là dove per la prima volta andò nel 1950. La, invece, di finali importanti (olimpiche ed europee, queste ultime anche vinte) ne ha vissute, ma mai è riuscita a prendersi quella mondiale, sfiorandola soltanto nel 2014, quando perse indalla Serbia e poi terminò comunque sul ...

Eurosport_IT : TEAM USA FUORI DAL MONDIALE! ???? La Francia interrompe una striscia vincente di 13 anni e va in semifinale con l'A… - infoitsport : Basket Mondiali Cina 2019, semifinale Argentina-Francia: data, orario e diretta tv - BasketItalyit : #FIBAWC: Spagna vs Australia e Argentina vs Francia: semifinali dal sapore spagnolo -