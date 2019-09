Antonello Venditti furioso dopo il concerto | “Ci hanno tagliato la luce per farci

Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti a Roma il 20 dicembre : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Antonello Venditti a Roma il 20 dicembre, nuova data al Palazzo Dello Sport di Roma per la conclusione di Sotto Il Segno Dei Pesci, album che ha festeggiato i primi 40 anni con un live all'Arena di Verona che ha tenuto nel settembre del 2018. Il live concluderà la serie di concerti che l'artista Romano sta ancora tenendo per il supporto del 40ennale del disco più iconico della sua carriera e ...