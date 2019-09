Antonella Clerici | In Rai fino a giugno Penso ad un progetto che sia giusto per me

Massimo Giletti e Antonella Clerici : “Ecco perché finì la nostra storia d’amore” : Nonostante la grande fama di Massimo Giletti e di Antonella Clerici, non sono in molti ad essere a conoscenza del fatto che, in passato, i noti conduttori hanno avuto, per un certo periodo di tempo, una relazione. Proprio agli albori delle carriere di entrambi, infatti, la coppia è stata insieme per quasi un anno, anche se poi tutto finì, come confermato dallo stesso conduttore di “Non è L’Arena”. Dopo tanti anni, in un’intervista a ...

Il selfie tra Antonella Clerici e Gerry Scotti fa sognare i fan : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a Mediaset. Ma tanto è ...

Antonella Clerici - duro sfogo a Verissimo : “Mi hanno tolto la tv” : Antonella Clerici a Verissimo si sfoga sulla tv: “Non vedo fenomeni” Il contratto di Antonella Clerici con la Rai terminerà il prossimo giugno. In questo momento la conduttrice sta vivendo un momento buio nel lavoro, Sanremo Young è stato infatti tagliato dai palinsesti Rai 2019/20 e Antonella Clerici, dopo l’addio a La prova del cuoco, avrà un ruolo marginale e per ora condurrà soltanto Lo Zecchino d’oro. Intervistata ...

Verissimo - da Antonella Clerici a Ilary Blasi : super ospiti da Silvia Toffanin : Verissimo sta per tornare. Silvia Toffanin, per questa nuova stagione televisiva, è pronta a interessanti interviste e grandi esclusive. E, per i primi ospiti, ha pensato a due grandi nomi: Antonella Clerici e Ilary Blasi. Dopo ben tredici anni alla guida di Verissimo, Silvia Toffanin sa bene quali sono i gusti del pubblico e, per la prima puntata della nuova stagione televisiva, ha voluto interviste esclusive ed emozionanti. Dopo il no della ...

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo : “La tv mi è stata tolta ingiustamente” : Antonella Clerici a Verissimo: le dichiarazioni in onda sabato 14 settembre 2019 Prima volta a Verissimo per Antonella Clerici. La conduttrice è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 settembre. La Clerici ha parlato del momento difficile che sta vivendo in Rai, dove è stata messa […] L'articolo Antonella Clerici in lacrime a Verissimo: “La tv mi è stata tolta ingiustamente” ...

Antonella Clerici a Mediaset pubblica una foto con Gerry Scotti : Antonella Clerici a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti i fan entusiasti: «Cosa bolle in pentola?». La conduttrice ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto ...

Antonella Clerici : «Mi manca la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta. Non è che vedo fenomeni» : Antonella Clerici a Verissimo Antonella Clerici parla per la prima volta a Verissimo del periodo delicato che sta attraversando professionalmente in Rai, dove dopo tanta bufera ha accettato il contentino (Lo Zecchino d’Oro). Nella prima puntata del talk show di Silvia Toffanin, in onda domani pomeriggio alle 16.00 su Canale 5 (qui tutti gli ospiti), la conduttrice di Rai 1 dichiara: “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata ...

Antonella Clerici : “La tv mi è stata tolta in maniera ingiusta” | Verissimo : Antonella Clerici ha l’amaro in bocca a quando pensa al buio televisivo che ormai sta interessando la sua carriera. In un’intervista esclusiva, l’ex volto de La prova del cuoco si racconterà nella prima puntata di Verissimo e parlerà del suo futuro lavorativo. Sono momenti difficili per Antonella Clerici, dubbiosa su che cosa succederà dal prossimo giugno in poi e sul perchè la Rai abbia deciso di metterla in ombra. Un gesto ...

Antonella Clerici in lacrime : "Mi manca la tv - mi è stata tolta in modo ingiusto" : Ospite di Verissimo, la conduttrice racconta il delicato momento professionale: "Fino a giugno in Rai, poi valuterò...

Verissimo : Antonella Clerici tra gli ospiti della prima puntata : Silvia Toffanin Il sabato pomeriggio di Canale 5 torna nella mani di Silvia Toffanin. Domani – 14 settembre – alle 16.00 la conduttrice darà il via alla stagione 2019/2020 di Verissimo, ospitando in studio un volto tra i più rappresentativi della concorrenza: Antonella Clerici, per la quale Rai 1 ha riservato nei prossimi mesi soltanto l’impegno a Lo Zecchino d’Oro. Durante la prima puntata, dalla Toffanin ci saranno ...

Antonella Clerici - a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti. Fan entusiasti : «Cosa bolle in pentola?» : Antonella Clerici, a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti. Fan entusiasti: «Cosa bolle in pentola?». La conduttrice di Rai1 ha postato oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. ...

Antonella Clerici - felicità alle stelle per lei e per i fan. La foto che tutti hanno notato : Il suo addio aveva fatto storcere il naso a molti. Dopo anni di onorato servizio Antonella Clerici era stata messa alla porta. A niente era servita la rivolta dei fan. Un rottura che, dopo mesi, sembra ancora insanabile, certificata dal no di Antonella Clerici a partecipare a Miss Italia diretta poi da Alessandro Greco. Ma di restare ferma al palo Antonella Clerici non ha voglia. Del resto mai nascosto di accarezzare l’idea di abbracciare ...

Antonella Clerici - a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti. Fan entusiasti : «Cosa bolle in pentola?» : La conduttrice di Rai1 ha postato oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?».-- -- Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a ...

Antonella Clerici sbarca a Canale 5 dopo i problemi in Rai : cosa farà : Antonella Clerici ospite a Verissimo su Canale 5 dopo i problemi in Rai Ha provocato molto sgomento l’estromissione di Antonella Clerici dalla stagione televisiva 2019-2020. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai si è notato, infatti, che all’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco per diciotto anni non le fosse stato affidato un programma. Solo successivamente la conduttrice ha deciso di continuare a credere alla ...