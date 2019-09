Anticipazioni Young Sheldon 3×01 e 3×02 | Shelly preoccupa sua madre

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 13 settembre 2019)3×01: Maryta per la salute mentale diIl 26 settembre sulla CBS andrà in onda la season premiére della terza stagione di, il fortunato spin-off di The Big Bang Theory che racconta la stravagante infanzia diCooper. Proprio in occasione del debutto, il network ha rilasciato le sinossi dei primi due episodi intitolati rispettivamente “Quirky Eggheads and Texas Snow Globes” e “A Broom Closet and Satan’s Monopoly Board” . In particolare, la 3×01 si concentrerà sulle conseguenze dell’esaurimento nervoso che ha colpito il Dottor Sturgis. Lo scienziato è infatti caduto in uno stato di frustrazione causato dall’impossibilità di realizzare il suo sogno: vincere il Premio Nobel. Proprio da questa storyline si svilupperà la trama che si concentrerà sullezioni di Mary circa la salute mentale di. La donna ...