Andria | Giovanni Di Vito ucciso per una precedenza davanti al figlio di 5 anni | fermato

Piergiulio58 : Andria, fermato l'automobilista che ha ucciso Giovanni Di Vito per una mancata precedenza. - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Andria, fermato l’automobilista che ha ucciso Giovanni Di Vito per una precedenza -

Dalla Rete Google News

AndriaLive

UUn 28enne, Giovanni Di Vito di origini tranesi ma residente ad Andria, è stato ferito a morte nei pressi di via Puccini, per la precisione in via Clementi, una ...