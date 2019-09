Ancelotti | “Il Napoli non ha mai giocato 4-2-3-1” VIDEO

Napoli - De Laurentiis difende Ancelotti : “il ko con la Juve? A volte accade che…” : La sconfitta con la Juventus è ormai alle spalle, ma Aurelio De Laurentiis non vuol sentire critiche all’indirizzo di Carlo Ancelotti. Massimo Paolone/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Napoli ha espresso il proprio punto di vista, difendendo l’operato del proprio allenatore: “purtroppo quando ci sono certe partite bisogna molto spesso non rispettare i gradi di importanza delle ...

Sky Sport : “Il Torino proverà fino alla fine per Verdi - ecco la posizione di Ancelotti” : Il Napoli sembra intenzionato a riconfermare Simone Verdi. Il motivo? Carlo Ancelotti punta anche su di lui, nonostante l’arrivo di Lozano. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il Torino farà un tentativo nell’ultimo giorno di mercato. Tuttavia i granata si stanno cautelando, sondando diversi profili: Idrissi e Kamano i principali obiettivi se salterà l’affare legato all’azzurro. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Ancelotti a Sky : “Il Napoli non ha fatto una prestazione sufficiente” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Juve Partita strana, come la giudica? «Non positiva, perché abbiamo fatto un’ora non bene. Nonostante il 3 a 0 l’abbiamo raddrizzata, ma non sarebbe cambiato molto sulla prestazione del Napoli comunque fosse finita, a mio parere non è stata sufficiente» Lozano ha cambiato il Napoli? «È cambiata la partita perché sul 2 a 0 la Juve ha ...

Criscitiello controcorrente : “Il Napoli è bello ma incompleto. Adl faccia un regalo ad Ancelotti” : Il direttore di Tuttomercatoweb Michele Criscitiello, nel suo editoriale, non considera Lozano un “regalo” ad Ancelotti ed aspetta la ciliegina sulla torta del mercato azzurro: Criscitiello giudica il Napoli una macchina bella ma incompleta: “Il Napoli è bello ma incompleto. Basta poco per rendere, forse, perfetta la macchina di Carlo Ancelotti che già a Firenze ha lanciato il primo segnale. Serve la punta per completare ...

Ancelotti a Sky : “Il risultato interessa poco - stiamo provando il pressing alto - Verdi sta bene - decide con la società” : Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’amichevole contro la Cremonese, conclusa con il risultato di 3-3. Le sue parole a Sky Sport : “E’ stata una partita dove il risultato ci interessava poco, stiamo lavorando duramente, dobbiamo smaltire un grande carico di lavoro. Abbiamo provato il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. Gaetano è un giocatore sul quale si può contare. Dobbiamo ...

Palmieri : “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi : pronta una mossa di Ancelotti” : Palmieri: “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti” “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse ...