Amica di 23 anni rifiuta la sua proposta di matrimonio | 39enne si vendica uccidendola con

La storia di Sveva - 20 anni : “Sono islAmica - femminista ed eteroflessibile - ma non sono un mostro” : Promotrice del progetto "sono l'unica mia" e in prima linea per i diritti Lgbti, Sveva Basirah Balzini, 20enne di Livorno, si è convertita all'Islam ed è al fianco delle donne vittime di abusi. "Sui social ricevo ogni giorno insulti" racconta, ricordando le violenze subite da adolescente e le battaglie ancora necessarie per superare i luoghi comuni sulla sua religione.Continua a leggere

Aveva solo 18 anni. Simone - morto dopo un incidente in sella alla sua moto. Una dinAmica maledetta : Siamo a Firenze ed è qui che un giovane ragazzo di appena 18 anni ha perso la vite in un tragico incidente stradale. La vittima è Simone Camiciotti, giovane studente di Greve in Chianti che frequentava l’istituto tecnico “Salvemini Duca D’Aosta” di Firenze. Il giovane si è spento nelle scorse ore all’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo toscano dove era stato ricoverato a seguito dello schianto in sella alla sua moto. Il dramma si ...

Miriam - 25 anni - uccisa a coltellate nel parco : arrestato il fidanzato della migliore Amica : Sergio SM, 29 anni, è stato arrestato mercoledì scorso come presunto autore dell’omicidio della giovane Miriam Vallejo, 25 anni, uccisa mentre passeggiava con i suoi cani nella città di Madrid. Sergio ha mantenuto ha dichiarato la sua innocenza ma il dna ha svelato l’identità e il giovane è stato rinchiuso in carcere. Sergio è il fidanzato della migliore amica di Miriam. La guardia civile ha arrestato l’imputato martedì nella ...

Jess - Dean o Logan : Milo Ventimiglia ha risposto alla domanda su “Una mamma per Amica” che ti fai da anni : Con chi si sarebbe dovuta mettere Rory? The post Jess, Dean o Logan: Milo Ventimiglia ha risposto alla domanda su “Una mamma per amica” che ti fai da anni appeared first on News Mtv Italia.

F1 - aerodinAmica - sviluppo e galleria del vento : problemi atavici da 10 anni per la Ferrari. E ora anche la Red Bull è davanti : Nel mondo della Formula Uno spesso le cose cambiano rapidamente, anche in un’era di dominio assoluto come quella attuale della Mercedes. Da un campionato all’altro equilibri e caratteristiche possono mutare in maniera radicale. In una stagione una monoposto può eccellere con una determinata gomma o su un particolare tracciato. Dodici mesi dopo, invece, tutto potrebbe essere ribaltato completamente. anche nel caso della Ferrari molti ...

Basket : DJ Cooper “incinto” all’antidoping - aveva presentato le urine di un’Amica. Due anni di squalifica : Se non è uno dei più assurdi casi mai capitati nella storia dell’antidoping in qualsiasi sport, ci siamo davvero molto vicini. Il protagonista della vicenda in essere è l’americano DJ Cooper, giocatore con un passato professionistico tra Grecia, Russia e più recentemente Francia. Il ventottenne di Chicago, dopo una partita, si è trovato a dover sostenere un test antidoping. Tutto normale fino al test delle urine, che ha rivelato una ...