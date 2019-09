Ambiente | “Il mare della Costiera è pulito Necessario però intervenire con una campagna

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Fortunatamente il. Dal 6 Agosto ad oggi abbiamo raccolto un quantitativo non molto significativo di rifiuti ine dunque 15 Kg di prodotti plastici trovati ine 30 Kg complessivi di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Sarebbe importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance insignifica che èsensibilizzando la popolazione ed i turisti anche lungo le spiagge, mentre la seconda riflessione che con ogni probabilità sarebbefare è sulla pulizia dei fiumi. Infatti gran parte di questo materiale lo abbiamo trovato dopo piogge e particolari eventi atmosferici. Il Distretto TuristicoAmalfitana e l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” proprio per questo motivo hanno ...

