Ambiente | “Il mare della Costiera Amalfitana è pulito ma serve una campagna di

Ambiente : “Il mare della Costiera è pulito. Necessario però intervenire con una campagna di sensibilizzazione” : “Fortunatamente il mare della Costiera è pulito. Dal 6 Agosto ad oggi abbiamo raccolto un quantitativo non molto significativo di rifiuti in mare e dunque 15 Kg di prodotti plastici trovati in mare e 30 Kg complessivi di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Sarebbe importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance in mare significa ...