Alitalia | proroga per l’offerta è dietro l’angolo | richiesti altri 6 mesi di cassa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per il salvataggiosi va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sestache farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano il costo dell’operazione per le casse pubbliche. L’attualeintegrazione, avviata a maggio del 2007, scade il 23 settembre. Così il 29 agosto i commissari hanno chiesto unadiseiper 1.180 dipendenti, una cifra più elevata rispetto al personale (830 unità) che attualmente fruisce dellaintegrazione. Non certo un bel segnale per i dipendenti. In compenso, secondo indiscrezioni, il nuovo ...

