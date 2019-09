Alessio Sundas ed il lavoro di calciomercato in Finlandia

Il procuratore Alessio Sundas annuncia Maigini al SK Sokol Brozany : Tahir Nasiru Maigini è un calciatore del SK Sokol Brozany. Fuochi d’artificio pirotecnici del procuratore sportivo Alessio Sundas che ha portato a termine un’eccellente operazione di calciomercato. Infatti il difensore centrale classe ’97 è stato tesserato con il club che milita in terzo livello in Repubblica Ceca. Maigini è la colonna portante della difesa del Mr.Jiri Nemec, l’ex Spezia ha conquistato subito tutti con la sua sicurezza e ...

Balotelli al Brescia - il commento di Alessio Sundas : “Grande operazione - farà la differenza” : Mario Balotelli torna a giocare in Italia dopo 3 anni, nella sua Brescia. L’operazione delle Rondinelle del Presidente Massimo Cellino ottiene l’approvazione anche del procuratore sportivo Alessio Sundas, responsabile dell’agenzia Sport Man. Sundas, in passato legato alla famiglia Balotelli in quanto agente del fratello minore Enoch, si è così espresso sul ritorno di SuperMario in Serie A: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, un ...

Alessio Sundas : 'Avevo una proposta per il Genoa ma Preziosi non ne ha voluto sapere' : Alessio Sundas torna a parlare della possibile cessione del Genoa e del tentativo che avrebbe fatto con Enrico Preziosi per il coinvolgimento di nuovi partner. Quello che segue è quanto riferito in un'intervista rilasciata ai microfoni di ''calciomercato.com'' a pochi giorni dal duro comunicato emesso dai gruppi della gradinata Nord contro il presidente Preziosi. Alessio Sundas sarebbe stato scartato da Preziosi Il noto agente Fifa, Alessio ...

Alessio Sundas in versione Pippo Baudo : “Neymar alla Juventus l’ho inventato io - ora invece…” : Il procuratore sportivo al Alessio Sundas tiene a precisare la situazione che riguarda il centravanti brasiliano Neymar, con delle voci circolate di un suo possibile arrivo in Italia. “L’operazione Neymar in Italia – precisa Sundas – era stata già da me proposta l’anno scorso nella sessione estiva di calciomercato. La fattibilità dell’operazione era stata ben studiata assieme ai miei collaboratori che si occupano di ...

Eduard Marinca nella scuderia di Alessio Sundas : il calciatore farà parlare di sé : Eduard Marinca farà parlare di sé. Ne è convinto il procuratore sportivo Alessio Sundas, che è orgoglioso di presentare il giovane portiere del Pontedera tra i suoi assistiti. Dunque la lista dei calciatori all’interno della scuderia di Sundas si allunga: il fortissimo portiere rumeno, classe ’97, alto poco più di 2 metri ha firmato la procura per aggiungersi all’eccellente parco giocatori di Sundas. E’ una vera saracinesca tra i pali. ...