Alessandro Fancellu | “Ho imparato tanto da Basso | Pantani il mio idolo Amo la salita”

Ciclismo - la Trek-Segafredo guarda al futuro : presi Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu per il 2021 : La Trek-Segafredo si assicura due talenti italiani per il futuro. La squadra diretta da Luca Guercilena per le prossime due stagioni punterà su Vincenzo Nibali, che nel 2020 è pronto a guidare il team nei Grandi Giri e dare spettacolo con la nuova maglia, dopo aver scelto di lasciare la Bahrain Merida per rilanciarsi in questo nuovo progetto. Lo Squalo nel 2021 sarà affiancato anche da Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu, che passeranno ...