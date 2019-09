Fonte : gossipetv

(Di venerdì 13 settembre 2019)da me da Caterina Balivo:? “Il massimo”. Oggi lo sportivo è innamoratissimo della moglie Olga Toc toc, sono. Lo sportivo, che per diverso tempo ha tenuto banco anche sulle riviste della cronaca rosa, èto nel salotto dida me, programma pomeridiano di Rai 1. … L'articoloda me:? “Il massimo” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Aldo Montano sbarca a Vieni da me: Manuela Arcuri? “Il massimo” - vienidameRai : RT @JackMagico: Arriva Aldo Montano in trasmissione ed improvvisamente le previsioni per lo Scorpione diventano positive... ?? #vienidame - usatoscherma : RT @tarantoce: @SeaMaryStar Aldo montano, ex campione di scherma -