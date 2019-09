Alberto Mezzetti | ex GF | contro Barbara D' Urso | ' Mi ha escluso dalla Tv | controlla tutto'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sono parole molto dure quelle cheha riservato aD'poche ore fa. Dopo aver saputo dell'in bocca al lupo che la conduttrice ha fatto a Gianmarco Onestini per l'avventura al Gran Hermano Vip, il vincitore della quindicesima edizione del reality ha usato Instagram per accusare "Carmelita" di averloda tutti i programmi Mediaset per motivi personali.attacca la D': 'Mi ha oscurato' A pochi minutifine della puntata odierna di Pomeriggio 5,ha deciso di esporsi sui social network per dire cosa pensa realmente della conduttrice:D'. Come riportano molti siti di gossip nelle ultime ore, il romano ha pubblicato delle Stories molto polemiche nei confronti di colei che ha presentato l'edizione del Grande Fratello che lui ha vinto un paio d'anni fa....

Diegohenriqueci : Danrley Solteiro? Pode entrar Alberto Mezzetti -