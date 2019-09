Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ora è davvero tutto finito. A 5 mesi dall'improvvisa rottura, la 31ennehaleper ildal 45enne, suo sposo dal 2016 dopo 4 anni d'amore nonché padre di suo figlio Angelo, nato nel 2012. Parola di TMZ.I motivi dell'addio non si conoscono, e forse non si conosceranno mai. D'altronde la cantante inglese è sempre stata legatissima alla propria privacy. Disi è sempre saputo pochissimo, tanto dall'essersi sposati in gran segreto. Anche sul piccolo Angelo le informazioni sono pressoché nulle.e suo marito si sono separati. Sono impegnati a crescere insieme il loro bambino, con amore. Come sempre chiedono il rispetto della privacy. Non susseguiranno commenti ulteriori.haleper ilda13 settembre 2019 14:23.

DrApocalypse : #Adele ha presentato le carte per il divorzio da Simon Konecki - dustypoems : RT @IlContiAndrea: #Adele torna con il nuovo album previsto per l’8 o il 15 novembre. Il primo firmato con la major @SonyMusicItaly. Probab… - adele_exarch : Abbiamo immortalato l’abbraccio tra la regista jessicapalud e gli attori adeleexarchopoulos e nielsschneider alla p… -