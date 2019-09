98 rifugiati salvati dalla Libia e trasferiti in Italia Unhcr | “In migliaia hanno

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) 98 migranti vulnerabilidalle carceri libiche indall'Agenzia Onu per i. Con questa operazione sale a 1.474 il numero divulnerabili assistiti dall'ed evacuatinel 2019; tra essi, 710 sono statiin Niger, 393 in, e 371 reinsediati in Europa e Canada.

dinamocorrenti : RT @malpassimo: '1979, un mondo in cui non esistevano i social e queste scene non erano già state raccontate. A quella vista, impazziscono.… - malpassimo : '1979, un mondo in cui non esistevano i social e queste scene non erano già state raccontate. A quella vista, impaz… -