5 giochi da tavolo per riattivare il cervello dopo le vacanze

Fonte : wired

(Di venerdì 13 settembre 2019) Le prime settimane di settembre sono le più dure:la pausa estiva ricominciano il lavoro e gli studi, ma spesso la mente è rimasta sotto un’ombrellone. Ecco allora la nostra top 5 deidaperfetti per stimolare, allenare e rimettere in moto il: tra duelli all’ultima deduzione, bluff ed enigmi logici, c’è di che divertirsi spremendosi le meningi. 5. Decrypto, di Thomas Dagenais-Lespérance Due squadre di crittografi si affrontano in un testa a testa all’ultimo codice. L’obiettivo del gioco è far indovinare al proprio team una serie di 3 parole, cui corrispondono altrettanti numeri, utilizzando dei termini collegati. Ad esempio, si può dire “Giappone” per far indovinare “Samurai”, cui è collegato il numero 1. La squadra dovrà quindi dire ad alta voce i numeri che ritiene esatti, sperando che la combinazione ...

