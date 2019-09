117 giorni nella pancia della mamma morta | nata bimba sana | caso definito unico al mondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per 117hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, maa livello cerebrale. Ora èuna bambina. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno unrarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel, ma stavolta si tratta del ricovero più lungo e del maggior peso mai ottenuto per il bebè (oltre 2 kg). La donna di 27 anni era alla sedicesima settimana di gravidanza quando è stata ritrovata incosciente in casa ed è stata trasportata in elicottero all’Unità di emergenza di Brno, il 21 aprile 2019, con l’anamnesi di malformazioni artero-venose con manifestazioni di epilessia. I soccorritori hanno mantenuto la sua attività respiratoria e dalla Tac è ...

